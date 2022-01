Ciężarówka rozbiła się na autostradzie. Przewoziła sto małp, kilku z nich udało się zbiec

Ciężarówka przewożąca sto makaków krabożernych zderzyła się na autostradzie z dużym pojazdem. Do wypadku doszło we wschodniej części stanu Pensylwania. Na skutek kolizji cztery małpy uciekły ze swoich klatek.

Do wypadku ciężarówki przewożącej sto małp doszło w piątek około godziny 15.30 (była wtedy 21.30 w Polsce) w pobliżu miasteczka Danville położonego około 200 kilometrów na północny zachód od Filadelfii, w stanie Pensylwania. Z pojazdu uciekły cztery makaki krabożerne (łąc. Macaca fascicularis ). Policja stanowa i strażnicy leśni zlokalizowali jedną z uciekinierek siedzącą na drzewie w pobliżu miejsca wypadku - podała lokalna stacja ABC.

Akcja poszukiwawcza

Do zmroku trwała akcja poszukiwawcza zbiegłych makaków krabożernych, przeprowadzona przez policję stanową i strażników leśnych. W działaniach wykorzystano śmigłowiec i kamer termowizyjne.

Makaki krabożerne (Macaca fascicularis) są często wykorzystywane w badaniach laboratoryjnych i były transportowane ciężarówką do laboratorium na Florydzie, kiedy doszło do wypadku - poinformował New York Times, powołując się na policję stanową stanu Pensylwania.