Burze w Pensylwanii. "Wiatr wiał tak mocno, że brzmiało to, jakby obok przejeżdżał pociąg towarowy"

Potężne burze i tornada nawiedziły część amerykańskiego stan Pensywalnia. - Wiatr wiał tak mocno, że brzmiało to, jakby obok przejeżdżał pociąg towarowy - opowiadała jedna z mieszkanek.

Gwałtowne zjawiska wystąpiły w sobotę w hrabstwie Beaver na zachodzie Pensylwanii. Na obszarze całego hrabstwa uszkodzonych jest wiele domów, a część mieszkańców musiała przenieść się do tymczasowych schronów.

Dotknięta żywiołem została między innymi miejscowość Freedom, gdzie silny wiatr zrywał dachy i powalał drzewa. Doszło do licznych przerw w dostawie prądu.

- Wiatr wiał tak mocno, że brzmiało to, jakby obok przejeżdżał pociąg towarowy. To było naprawdę straszne - opisywała jedna z mieszkanek hrabstwa. - Usłyszałem, jak drzewo zaczyna uderzać w zewnętrzna ścianę budynku, więc pobiegłem na górę i sprowadziłem rodzinę do piwnicy. Przyszli też nasi sąsiedzi, więc otworzyłem drzwi i powiedziałem żeby weszli. W tym momencie drzewo przewróciło się na dom - relacjonował poszkodowany.