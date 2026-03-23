Osuwisko zamknęło autostradę. Spadła skała "większa niż autobus"

Do zejścia mas błota i skał doszło na drodze międzystanowej 5 (I-5) niedaleko granicy z Kanadą, tuż koło miasta Bellingham. Jak podał Departament Transportu Stanu Waszyngton (WSDOT), do zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek. Ze względu na dużą niestabilność terenu aż do niedzieli niemożliwe było rozpoczęcie prac porządkowych.
Skała większa niż autobus
W miejscu zdarzenia prowadzone były obserwacje terenu i pomiary geologiczne, mające na celu ocenę skali zniszczeń. Jak przekazali eksperci, na jezdnię spłynęły setki metrów sześciennych materiału skalnego i błota. Na zdjęciach udostępnionych w mediach społecznościowych widać, że osuwisko porwało ze sobą kilkanaście drzew.
- Co najmniej jedna z tych skał jest większa niż autobus - podkreśliły służby drogowe.
W weekend ekipy robocze przystąpiły do usuwania materiału skalnego, jednak I-5 w kierunku północnym pozostaje zamknięta i nie podano przewidywanej daty ponownego otwarcia.
Droga I-5 to jedna z najważniejszych autostrad Stanów Zjednoczonych. Biegnie ona wzdłuż wybrzeża Pacyfiku od granicy z Meksykiem po granicę z Kanadą. Utrudnienia dają się we znaki Kanadyjczykom podróżującym do Waszyngtonu. Portal Vancouver CityNews zaapelował do osób jadących na południe, by dobrze zaplanowały drogę powrotną.
