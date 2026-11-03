USA. Zobaczył ślady stóp na śniegu, znalazł mężczyznę zaginionego od czterech dni
Piątek 30 października na szlaku Pacific Crest w pobliżu jeziora Breitenbush w stanie Oregon w USA był chłodny. Jak podaje amerykański serwis meteorologiczny AccuWeather, temperatura wahała się tego dnia od 0 do 5 stopni Celsjusza. Nic więc dziwnego, że gdy Derrick Ramseyer - zastępca straży leśnej hrabstwa Marion - zauważył na szlaku ślady bosych ludzkich stóp, zaczął martwić się o stan zdrowia osoby, która je pozostawiła.
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Zaprowadziły go ślady bosych stóp
Leśnik ruszył więc za tropem. Po około ośmiu kilometrach podróży wzdłuż leśnej drogi, Ramseyer znalazł mężczyznę owiniętego w zielony śpiwór. Biuro szeryfa hrabstwa w mediach społecznościowych udostępniło zdjęcie, na którym widać poszkodowanego siedzącego na zaśnieżonej drodze przed pojazdem patrolowym.
Mężczyzna doznał hipotermii. Przetransportowano go do szpitala
Ramseyer przetransportował mężczyznę do miasta Detroit do szpitala w stanie Oregon. W placówce medycznej ratownicy udzielili mu pierwszej pomocy. Poszkodowany doznał odmrożeń, stwierdzono u niego hipotermię. Okazało się, że mężczyzna był uznawany za zaginionego od czterech dni.
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Biuro szeryfa hrabstwa Marion przypomniało w mediach społecznościowych, że podczas wypraw na łono dzikiej przyrody należy zawsze być odpowiednio przygotowanym. Ważne jest również mierzenie sił na zamiary a także świadomość, że warunki pogodowe mogą zmieniać się wraz z wysokością terenu, na którym się znajdujemy.