Huk postawił mieszkańców Portland na nogi. "Bomba? Meteoryt?"

Wykorzystał niestabilność atmosfery

Kwadrans po godzinie 14 południowo-zachodnią częścią miasta wstrząsnął nagły, pojedynczy huk. Dźwięk wzbudził zaniepokojenie mieszkańców - wiele osób dzwoniło do lokalnej stacji radiowej KATU News z pytaniem, czy w Portland właśnie doszło do eksplozji. Dyskusja na temat tajemniczego dźwięku pojawiła się także w mediach społecznościowych, które zostały zalane postami. Ludzie spekulowali, że mógł być to wybuch bomby lub innego rodzaju eksplozja, a nawet uderzenie meteorytu.