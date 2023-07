Wróciła ogromna dziura na Florydzie. W przeszłości pochłonęła śpiącego 37-latka

Ponownie otworzył się lej krasowy na Florydzie, który w 2013 roku pochłonął mężczyznę wraz z częścią jego domu. Zjawisko pojawiło się już trzeci raz w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Służby zapewniają, że tym razem lokalni mieszkańcy nie mają powodów do obaw.

W poniedziałek po raz trzeci w ciągu dekady zapadła się ziemia w Seffner na przedmieściach Tampy na Florydzie, poinformowało biuro szeryfa hrabstwa Hillsborough. Nowo uformowane zapadlisko ma około sześć metrów szerokości. Obszar jego wystąpienia został otoczony ogrodzeniem, a funkcjonariusze z Hillsborough podkreślili, że okolicznym mieszkańcom ani ich nieruchomościom nie zagraża żadne niebezpieczeństwo - podaje stacja NBC News.

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z kamery monitoringu, na którym rzekomo widać moment powstania nowego zapadliska. Udostępnił je Josh Rojas, dziennikarz lokalnej stacji Spectrum Bay News 9.

Lej krasowy na Florydzie

W tym samym miejscu w 2013 roku powstały lej krasowy pochłonął śpiącego we własnym domu 37-letniego Jeffa Busha. Gdy ruszono do jego pokoju zobaczono, że podłoga pod nim się zapadła, a z jamy wystawał tylko fragment materaca. Początkowo słyszeli jeszcze głos 37-latka, ale nie byli w stanie go odnaleźć. Nie zdołały tego też zrobić wezwane na miejsce służby. Mężczyzna został uznany za zmarłego, a jego ciała nigdy nie odnaleziono.

"Lej prawdopodobnie powróci"

Jon-Paul Lavandeira z Biura Szeryfa przekazał podczas wtorkowej konferencji prasowej, że ostatnio lej w tym miejscu utworzył się w 2015 roku. Wówczas wypełniono go mieszaniną wody i żwiru. Tym razem zostanie to zrobione ponownie. Lavandeira zauważył też, że powstawanie lejów w tej okolicy nie jest niczym niezwykłym, ponieważ niemal cała Floryda leży na obszarze ukształtowanym ze skał wapiennych, łatwo rozpuszczalnych przez wodę.

- Jeśli ta sytuacja się powtórzy, to tylko w kontrolowanym obszarze, czyli właśnie tam - powiedział. - To Matka Natura, zjawisko to nie jest spowodowane przez człowieka - dodał, sugerując, że najprawdopodobniej zapadlisko powstanie w przyszłości kolejny raz.

Lej krasowy - co to?

Lej krasowy to okrągłe lub eliptyczne zagłębienie terenu, które zwykle jest naturalną formą ukształtowania powierzchni ziemi. Jego średnica może się wahać od kilkudziesięciu centymetrów do kilkuset metrów. Czasem stanowi wejście do położonej głębiej jaskini. Leje powstają w efekcie stopniowego wypłukiwania słabo związanego podłoża skalnego (np. wapienia) przez płynącą wodę, zapadnięcia się stropu jaskini, albo obniżenia się lustra wody. Mogą się pojawiać stopniowo lub nagle. Występują na całym świecie, ale powszechne są na terenach, gdzie dominują wapień, halit, albo inne skały łatwo ulegające rozpuszczeniu przez wodę.

