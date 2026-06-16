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Świat

Ogromna dziura w autostradzie. "Nie mamy tego z czym porównać"

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Zapadlisko ziemi w Saint Louis
Zapadlisko ziemi w Saint Louis
Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Zapadlisko o głębokości ponad czterech metrów wstrzymało ruch na autostradzie międzystanowej w Saint Louis w USA. Według służb naprawa jezdni może potrwać nawet kilka tygodni.

W miniony weekend na autostradzie międzystanowej nr 44 w Saint Louis w stanie Missouri w USA powstało spore zapadlisko. Jak podają lokalne media, miało ono ponad cztery metry głębokości i około dziewięciu metrów szerokości. Ogromna dziura spowodowała wiele utrudnień komunikacyjnych dla mieszkańców miasta.

"Nie mamy tego z czym porównać"

Według lokalnych służb zapadlisko pojawiło się w nietypowym miejscu. - Nie mamy tego z czym porównać. Nigdy nie mieliśmy zapadliska, które zablokowałoby autostradę międzystanową - powiedział Mitch McCoy z Departamentu Policji Metropolitalnej St. Louis.

W wyniku blokady drogi mieszkańcy musieli poruszać się innymi trasami, co doprowadziło do powstania korków. Kłopoty z podróżowaniem miały między innymi tysiące kibiców lokalnej drużyny baseballowej. W poniedziałek tłumnie ruszyli na mecz. - To była pewna niedogodność, cztery pasy ruchu złączone w jeden, więc nie sądziliśmy, że zdążymy, ale udało się - zaznaczył jeden z nich.

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Zapadlisko ziemi w Saint Louis
Zapadlisko ziemi w Saint Louis
Źródło zdjęcia: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Dlaczego doszło do zapadliska

Zapadlisko najprawdopodobniej było skutkiem awarii sieci wodociągowej. W piątek na jednym ze skrzyżowań zaczęła przeciekać duża rura o średnicy około 50 centymetrów, co doprowadziło do uszkodzenia dwóch pobliskich rur. Zaczęła się z nich wydostawać woda, przez co doszło do zapadnięcia się otaczającego gruntu i powstania leja krasowego.

Zdaniem lokalnych władz do awarii najprawdopodobniej przyczynił się fakt, że sieć wodociągowa w okolicy jest bardzo wiekowa - liczy sobie ponad 100 lat - a jej wymiana w ostatnich latach przebiegała znacznie wolniej, niż powinna. Zapadlisko zbadało ministerstwo zasobów naturalnych Missouri. Podejrzewano, że mogło za nim stać naturalne zawalenie się się jednej z jaskiń (stan jest znany z ich dużej liczby) lub ruch podłoża na większej głębokości.

Według lokalnych mediów całkowite usunięcie zapadliska może potrwać nawet kilka tygodni. Włodarze miasta mają jednak nadzieję na ponowne otwarcie autostrady już w tym tygodniu.

Źródło: CNN, FOX2, The Heartlander
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Tagi:
USA
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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