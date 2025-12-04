Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

USA. Odśnieżyli setki pojazdów. Zima postawiła trudne warunki

Po śnieżycach odśnieżyli ponad 900 samochodów
Po śnieżycach odśnieżyli ponad 900 samochodów
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
Ponad 900 samochodów musieli odśnieżyć pracownicy jednego z komisów w amerykańskim stanie Wisconsin. Po rekordowych opadach śniegu pojazdy pokryły się grubą warstwą śniegu.

W miniony weekend w stanie Wisconsin na północy USA wystąpiły pierwsze intensywne opady śniegu w tym sezonie. Śnieżyce dotknęły między innymi miasto Madison. Zimowa aura dała się we znaki mieszkańcom, którzy musieli radzić sobie z grubą warstwą białego puchu zalegającą na dachach, chodnikach i samochodach.

Setki pojazdów do odśnieżenia

Jak opisują amerykańskie media, w poniedziałek rano pracownicy Zimbrick Fish Hatchery Road - komisu samochodowego w Madison - mieli pełne ręce roboty. Aby móc prowadzić sprzedaż, musieli odśnieżyć ponad 900 samochodów. Dla właścicieli komisu, którzy prowadzą go od blisko 30 lat nie była to jednak pierwsza taka sytuacja.

- Wiemy, z czym się mierzymy. Jesteśmy na to gotowi (...). Na początku uruchamiamy samochody. Później przechodzimy do procesu odśnieżania. Kiedy pojazdy się rozgrzeją, możemy nimi ruszyć - mówi Jill Warren, przedstawicielka handlowa firmy.

Dzięki koordynacji działań zespołowi udaje się sprostać wymagającym warunkom. Jeden z pracowników dodaje, że najtrudniejsze jest pierwsze 10 minut odśnieżania.

- Wszyscy pracujemy razem. Nikt się nie obija. Każdy wkłada w to dużo wysiłku, więc jest łatwiej. To dużo pracy, ale na pewno zostanie wykonana - podkreśla Safraaz Mahamed.

Autorka/Autor: fw/dd

Źródło: CNN, WMTV15

Źródło zdjęcia głównego: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Udostępnij:
TAGI:
USAŚnieg
Czytaj także:
Smog
Alert RCB. "Unikaj aktywności na zewnątrz"
Smog
GettyImages-2248949821
Kataklizm uwięził turystki na wyspie. Brakuje im wody i jedzenia
TVN24
Śnieżyce nawiedziły północną część japońskiej wyspy Honsiu
Odwołane loty, wypadki na drogach. Zmagają się ze śnieżycami
Świat
Spadające Geminidy
Nadchodzą noce spadających gwiazd
Polska
Zima, gęsta mgła
Gęste mgły. W tych miejscach trzeba uważać
Prognoza
Deszcz, mżawka i lokalne mgły mogą utrudniać jazdę
Mglisto i pochmurnie z niekorzystnym biometem
Prognoza
Aligator
Osiem osób połączyło siły, aby go schwytać
Świat
Hiszpania
Sypnęło śniegiem, na drogi wyjechały odśnieżarki
Świat
Mgła
Nocą będą snuć się mgły, miejscami szczypnie mróz
Prognoza
Antarktyda (zdjęcie poglądowe)
Tam na Antarktydzie prawie nie ma lodu. I to dobra wiadomość
Nauka
Skutki powodzi na Sri Lance (Listopad 2025)
Nie żyją tysiące osób. To może być nowa norma
Świat
Ślady pozostawiane przez statki na oceanach i morzach
Chmury są coraz jaśniejsze. To zły znak
Krzysztof Posytek
Deszcz, mżawka
"Zgniła aura" dobiega końca. W weekend zmiany
Prognoza
Miś Bradfield
Zaginął podczas wyprawy w kosmos. Szukają go od prawie miesiąca
Świat
Start rakiety Zhuque-3 od LandSpace
"Konkurencja dla SpaceX" rozbiła się po starcie
Świat
Szop pracz "włamał" do sklepu z alkoholami
Szop "włamał się" do sklepu z alkoholem. Skończył w toalecie
Świat
Niedźwiedź wdrapał się na słup energetyczny w Arizonie
Niedźwiedź na słupie energetycznym. Nagranie akcji ratunkowej
Świat
Wyginął endemiczny gatunek motyla
Wyginął endemiczny gatunek motyla. "Tragiczne wydarzenie"
Nauka
Mgły
Dzień pod znakiem chmur i mgieł. Taka będzie środa
Prognoza
Ewakuacja mieszkańców miasta Hat Yai
Powódź przyszła nagle. "Jak tsunami"
Świat
Hiszpania
Gigantyczne fale. "Trzeba zachować rozsądek i nie zbliżać się do nich"
Świat
Mroźna, zimna noc
Nocą ściśnie mróz, pojawią się też gęste mgły
Prognoza
23 min
pc
Amerykanie słyszą tsunami z kosmosu
Kijek w kosmosie
Rozbłysk słoneczny - zdj. ilustracyjne
Potężny rozbłysk słoneczny. Padła łączność radiowa
Nauka
Morskie Oko
Gałęzie tuż przy drodze do Morskiego Oka. Wiadomo, kto je zostawił
Polska
Pochmurno
Przed nami ponure dni. Wszystko przez rosyjski antycyklon
Prognoza
Awaria prądu na stoku w ośrodku Sunburst Ski and Snowboard w stanie Wisconsin
Awaria na stoku. Na wyciągu utknęło 14 osób
Świat
Osuwisko zeszło w regionie Ukajali
Osuwisko zabiło 13 osób, w tym dzieci
Świat
Pługi śnieżne w Kansas City
Rząd pługów śnieżnych na autostradzie. Najtrudniejsze dopiero przed nimi
Świat
Zniszczona wioska w prowincji Aceh
Zginęło ponad 600 osób. Dziesiątki tysięcy czeka głód
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom