W miniony weekend w stanie Wisconsin na północy USA wystąpiły pierwsze intensywne opady śniegu w tym sezonie. Śnieżyce dotknęły między innymi miasto Madison. Zimowa aura dała się we znaki mieszkańcom, którzy musieli radzić sobie z grubą warstwą białego puchu zalegającą na dachach, chodnikach i samochodach.

Setki pojazdów do odśnieżenia

Jak opisują amerykańskie media, w poniedziałek rano pracownicy Zimbrick Fish Hatchery Road - komisu samochodowego w Madison - mieli pełne ręce roboty. Aby móc prowadzić sprzedaż, musieli odśnieżyć ponad 900 samochodów. Dla właścicieli komisu, którzy prowadzą go od blisko 30 lat nie była to jednak pierwsza taka sytuacja.

- Wiemy, z czym się mierzymy. Jesteśmy na to gotowi (...). Na początku uruchamiamy samochody. Później przechodzimy do procesu odśnieżania. Kiedy pojazdy się rozgrzeją, możemy nimi ruszyć - mówi Jill Warren, przedstawicielka handlowa firmy.

Dzięki koordynacji działań zespołowi udaje się sprostać wymagającym warunkom. Jeden z pracowników dodaje, że najtrudniejsze jest pierwsze 10 minut odśnieżania.

- Wszyscy pracujemy razem. Nikt się nie obija. Każdy wkłada w to dużo wysiłku, więc jest łatwiej. To dużo pracy, ale na pewno zostanie wykonana - podkreśla Safraaz Mahamed.