Dziesiątki zniszczonych domów, tysiące ewakuowanych mieszkańców. "Ekstremalnie suche warunki nie sprzyjają"

Strażacy walczą z pożarem od wtorkowego popołudnia. Do środy do rana lokalnego czasu ogień objął teren 1672 hektarów. Spłonęło 150 budynków, z czego większość to domy. Dużej części z 7600 mieszkańców nakazano ewakuację, zamknięte zostały również dwie szkoły. Nie ma doniesień na temat rannych i ofiar śmiertelnych.