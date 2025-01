Zwolnienie lekarskie dla posiadaczy zwierząt? "Dbają o nas tak samo, jak my dbamy o nie"

Jak zapowiedział radny, płatne zwolnienie zostałoby włączone do obowiązującego już w nowojorskim prawie urlopu. Firmy musiałyby zapewnić od 40 do 56 godzin zwolnienia, w zależności od liczby pracowników.

Kontakt ze zwierzętami obniża poziom kortyzolu

Przedstawiciele nowojorskich schronisk twierdzą, że nowe prawo mogłoby zwiększyć liczbę adopcji, co pozytywnie przyczyniłoby się na warunki w ośrodkach dla zwierząt. Badania cytowane przez amerykański departament zdrowia U.S. Department of Health and Human Services (HHS) wykazały, że kontakt ze zwierzętami obniża poziom hormonu stresu - kortyzolu - a także pomaga utrzymać odpowiednie ciśnienie krwi. Szacuje się, że zwierzęta są obecne w około 68 procentach amerykańskich gospodarstw domowych.

- Uważam, że to świetny pomysł. Wielu z nas traktuje swoje zwierzęta jak rodzinę. Dbają o nas tak samo, jak my dbamy o nie. Jeśli więc moglibyśmy otrzymać płatny urlop na opiekę nad naszymi czworonogami, to bardzo by mi się to spodobało. Byłoby to bardzo przydatne - powiedział w rozmowie z agencją Reutera Andrew O'Shanick, właściciel psa.