Świat Utknął w jaskini na sześć godzin. "Był tam bardzo ściśnięty" Anna Bruszewska |

Został uwięziony w jaskini Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

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Aidan Kaminer, mieszkaniec Brooklynu, wybrał się w niedzielę 17 maja na wycieczkę do jaskini Merlin's Cave. Znajduje się ona w hrabstwie Columbia w stanie Nowy Jork. Tuż przed wyjściem z jaskini mężczyzna wpadł do wąskiej szczeliny.

W tym tygodniu Kaminer w rozmowie ze stacją CBS News postanowił opisać to, co przytrafiło mu się kilka tygodni temu. Mężczyzna utknął w szczelinie i spędził w jaskini około sześć godzin. Na szczęście nie był tam sam, towarzyszące mu osoby natychmiast zadzwoniły po pomoc.

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Wpadł do szczeliny i w niej utknął

- Leżałem na boku, pod kątem 90 stopni. Jedna ręka znajdowała się pod półką skalną, a drugą nad nią - opowiadał Aidan. Strażacy pojawili się na miejscu zdarzenia w ciągu kilku minut, ale wydobycie mężczyzny nie było takie proste.

John Gullen z Departamentu Ochrony Środowiska, który zna się na jaskiniach i akcjach ratunkowych, pomógł wyciągnąć Aidana z jaskini. - Temperatura w jaskini wynosiła 10 stopni, a wilgotność sto procent. Takie warunki mogły doprowadzić do hipotermii - mówił. - Był tam bardzo ściśnięty, bardziej niż się tego spodziewałem. Całe jego ciało utknęło w szczelinie, która praktycznie pasowała do jego kształtu - dodał.

Akcja wydobycia Aidana ze szczeliny zajęła około sześciu godzin, bo trzeba było użyć specjalnego sprzętu. - Powiedziałem żonie, że nie wiem kiedy wrócę. To może być kilkudniowa akcja - opowiadał Gullen. - Aidan był fenomenalny, bo zachował spokój. Wiele osób by tak nie potrafiło - dodał.

Został uwięziony w jaskini Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Redagował dd