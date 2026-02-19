Policjanci uratowali bielika z kry na rzece. Nagranie

Nowojorscy policjanci uratowali bielika amerykańskiego z kry na rzece Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

We wtorek nowojorscy policjanci patrolowali rzekę Hudson. Około godziny 9.30, w pobliżu mostu Jerzego Waszyngtona, zauważyli bielika amerykańskiego siedzącego na krze.

- Z daleka wyglądał majestatycznie i chcieliśmy się do niego zbliżyć, żeby lepiej mu się przyjrzeć - powiedział sierżant Michael Amello.

Uratowali rannego bielika

Gdy policjanci zbliżyli się do ptaka, ten pozostał w miejscu. Wtedy funkcjonariusze zorientowali się, że coś mu dolega.

- Wyglądał na bardzo zaniedbanego, więc pomyśleliśmy, że musimy coś z tym zrobić - przyznał Amello.

Policjanci skontaktowali się z Departamentem Ochrony Środowiska Stanu Nowy Jork (NYSDEC), by dowiedzieć się, czy powinni ratować ptaka. Gdy otrzymali odpowiedź twierdzącą, wspólnie opracowali plan i wcielili go w życie. Najpierw użyli policyjnego łapacza, aby zabezpieczyć bielika, następnie przykryli go kocem, a w końcu ostrożnie przenieśli ptaka po schodach łodzi w bezpieczne miejsce.

- Nie szkolą cię do obchodzenia się z bielikiem amerykańskim, ale daliśmy radę. Był imponujący, a jednocześnie trochę przerażający. Jego szpony były naprawdę długie, ale nie stawiał większego oporu. Był posłuszny - podsumował akcję Amello.

Eagle-eyed cops to the rescue.



While patrolling the Hudson River earlier this morning, our Harbor Unit officers spotted an injured bald eagle floating on the ice and calling out for help.



They acted quickly and brought the bird to safety. pic.twitter.com/AlrdebYFuo — NYPD NEWS (@NYPDnews) February 17, 2026 Rozwiń

Spróbują wyleczyć orła

Gdy policjanci dotarli na ląd, przekazali bielika NYSDEC. Okazało się, że został zaobrączkowany jako pisklę i urzędnicy mieli jego dane. Ptak ma 21 lat - według NYSDEC dzikie bieliki amerykańskie żyją od 20 do 30 lat.

Następnie bielik trafił do placówki The Raptor Trust w Millington w stanie New Jersey, której pracownicy każdego roku opiekują się tysiącami rannych ptaków. Organizacja przekazała, że orzeł znajduje się w złym stanie i przebywa na oddziale intensywnej terapii.

Opracował Krzysztof Posytek