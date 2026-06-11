Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Grad, silny wiatr, a nawet tornado. Nawałnice zmierzają do Nowego Jorku

|
Deszczowa pogoda w Nowym Jorku
Nowy Jork czeka załamanie pogody
Źródło wideo: Ventusky.com
Źródło zdj. gł.: DenisProduction.com / Shutterstock
Nowy Jork przygotowuje się na załamanie pogody. W czwartek i piątek miasto mają nawiedzić nawałnice niosące wiele zagrożeń, w tym tornada. Władze apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności.

Po stosunkowo spokojnym początku tygodnia mieszkańców Nowego Jorku i okolic czekają trudne dni. Ze wschodu, z Pensylwanii, nadejdą silne nawałnice, a dodatkowo aglomerację nawiedzi fala upałów.

Ryzyko podtopień i tornad

Przed groźną pogodą ostrzegają między innymi synoptycy stacji NBC News. Prognozują, że najsilniejsze nawałnice wystąpią w czwartek w godzinach popołudniowych i wieczornych lokalnego czasu. Mają przynieść nie tylko ulewny deszcz, który może doprowadzić do lokalnych podtopień, ale także grad. Niewykluczone jest rozwinięcie się jednego lub dwóch słabych tornad.

Eksperci NBC News ostrzegają, że głównym zagrożeniem związanym z nawałnicami ma być wiatr prostoliniowy. To specyficzny rodzaj wiatru, który nie jest związany z rotacją (trąbą powietrzną czy tornadem), a wieje bardzo silnie w jednym kierunku. Z tego względu jest bardzo niszczycielski. Synoptycy spodziewają się podmuchów sięgających 100 kilometrów na godzinę, które mogą powalać drzewa i zrywać linie energetyczne.

W związku ze spodziewanym załamaniem pogody burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani już w środę zaapelował do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności. Zwrócił się przede wszystkim do osób, które zamierzają podróżować. Przed groźnymi nawałnicami z ulewami i silnym wiatrem ostrzega także nowojorski oddział Narodowej Służby Pogodowej (NWS).

Zrobi się nieznośnie gorąco

Gdyby tego było mało, wraz z burzami do Nowego Jorku dotrze fala upałów. Zdaniem synoptyków NBC News w czwartek i piątek termometry mają pokazać od 32 do 34 stopni Celsjusza. Z powodu bardzo wysokiej wilgotności powietrza temperatura odczuwalna ma być jeszcze wyższa i oscylować w granicach 35-39 st. C w najgorętszych momentach dnia.

Według synoptyków NBC News pogoda w Nowym Jorku ma być groźna co najmniej do piątkowego popołudnia. Sytuacja zacznie się uspokajać w sobotę - obniży się wilgotność powietrza, co złagodzi odczucie duchoty. Poza tym nie powinno już padać.

Dzięki poprawie pogody bez przeszkód powinny odbyć się dwa ważne wydarzenia zaplanowane na weekend w Nowym Jorku i okolicach. Mowa o sobotnim meczu mistrzostw świata w piłce nożnej w East Rutherford w stanie New Jersey, położonym obok "Wielkiego Jabłka", oraz niedzielnej tradycyjnej Paradzie Portorykańskiej.

Źródło: PAP, NBC News
ZOBACZ TAKŻE:
Monika Horna-Cieślak
"Po prostu się boję". Kulisy pracy w Biurze Rzecznika Praw Dziecka 
Agata Listoś-Kostrzewa, Justyna Suchecka
Mammografia, USG, samobadanie. Profilaktyka raka piersi
Kiedy USG, a kiedy mammografia? Samobadanie ważne, ale z rozwagą
Zuzanna Kuffel
Korweta Bojkij w ogniu po ataku na Petersburg-0002
"Hańba" dla rosyjskiej floty. Trafiono "jeden z najlepszych okrętów"
Tatiana Serwetnyk
Udostępnij:
Tagi:
USANowy JorkburzeburzaUpałtornadowiatr
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Burza, burze
Tworzą się burze wielokomórkowe
Polska
Ulewa, burza
Zachowajcie ostrożność. Alarmy IMGW przed burzami
Polska
Poziom wody (zdjęcie poglądowe)
Ulewy w Polsce. Żółte i pomarańczowe ostrzeżenia hydrologiczne
Prognoza
Wędrówka opadów nad Polską
Wędrówka opadów nad Polską. Mapa i radar
Polska
Burza, ulewa, grad
Kolejny region objęty alertem RCB
Prognoza
Burza, noc, pioruny, Polska
Tu wieczorem słychać grzmoty
Polska
Powodzie błyskawiczne na Wielkich Równinach zaskoczyły kierowców
Po załamaniu pogody ratowali ludzi z aut i dachów
Sypnęło gradem w mieście Balerna w Szwajcarii
Spadł grad. Był wielkości brzoskwini
Ulewa, deszcz
Szykują się rządy niżów. Przyniosą dużo deszczu
Prognoza
Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Niedźwiedź zaatakował kobietę na parkingu przed świątynią
Gęsta warstwa popiołu pokryła część Morza Bismarcka
Szara tafla w kluczowej cieśninie. Zagraża lokalnym społecznościom
Owczarek Bruce uratowany na morzu
Zaginiony pies odnaleziony na morzu. Historia jak z filmu
Burza tropikalna Cristina na zdjęciach satelitarnych
Cristina niesie ekstremalne opady. Ostrzegają przed powodziami i lawinami błotnymi
Hrabstwo Jackson w stanie Alabama nawiedziły powodzie
Deszcz zalał jaskinie. Utknęło w nich kilkanaście osób
Załoga misji Artemis III (od lewej Andre Douglas, Luca Parmitano, Randy Bresnik, Frank Rubio)
Artemis III. Poznaj załogę misji NASA
Nauka
Pioruny, burze, noc
Gdzie jest burza? Wieczór głośny od grzmotów
Polska
Deszcz, ulewa, intensywne opady
Tu należy zachować ostrożność. IMGW ostrzega
Polska
Wał szkwałowy nad miejscowością Korytnica (woj. świętokrzyskie)
Chmury grozy. Zwiastują burze
Polska
Zalania po burzy, która przeszła nad Żychlinem (woj. łódzkie)
Zalania po burzach. Służby w stanie gotowości
Polska
Deszcz, ulewy
W prognozie na najbliższe dni są ulewy i chłód
Prognoza
Niedźwiedź z miasta Utsunomiya przed schwytaniem
Złapali niedźwiedzia biegającego po mieście. Są informacje o kolejnym
Park Narodowy Wielkiego Kanionu wielki kanion kolorado usa shutterstock_97706066
Wybrał się z ojcem na wędrówkę. 18-latek nie żyje
Podróże
Opady
Nadciąga druga fala monsunu europejskiego. Co przyniesie?
Arleta Unton-Pyziołek
Burza, niebezpieczne warunki
Alert RCB w pięciu województwach
Pogoda
Opady deszczu we wtorek
Nadciągają gwałtowne burze. Ryzyko trąby powietrznej
Prognoza
Skutki trzęsienia ziemi na Filipinach
Ewakuacje po trzęsieniu ziemi. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych
TVN24
Nagrali żarłacza białego w Morzu Śródziemnym
Żarłacz biały w Morzu Śródziemnym. Pierwsze takie nagranie
burza piorun blyskawica niebo chmury
Nadchodzą burze. Tu ma być szczególnie groźnie
Prognoza
W japońskim mieście Utsunomiya pojawił się niedźwiedź
Pojawił się w mieście, zamknęli ponad 100 szkół
Burza
Idzie diametralna zmiana pogody
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom