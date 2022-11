Śnieżyce "zagrażające życiu". Stan wyjątkowy, zamknięte szkoły

"Pługom będzie trudno nadążyć"

Śnieg może padać w tempie od 5 do 7,5 centymetrów na godzinę. - Pługom śnieżnym trudno będzie nadążyć z odśnieżaniem - oceniła Elizabeth Jurkowski z biura NWS w Buffalo. Służby ostrzegają, że na drogach "widzialność spadnie niemal do zera".

Efekt jeziora - czym jest?

Serwis AccuWeather informował wcześniej, że nadchodząca burza śnieżna może w niektórych miejscach może okazać się rekordowa z opadami od 90 do 190 centymetrów. "Podczas gdy region nawiedziły już opady śniegu z powodu niedawnego nadejścia zimowego chłodu, zdaniem ekspertów w nadchodzących dniach śnieżyce mogą przybrać historycznych rozmiarów. Machina efektu jeziora rozpędzi się do pełnej mocy począwszy od czwartku, po weekend" - oceniono.

To właśnie przez zjawisko nazywane efektem jeziora mają być wywołane obfite opady. Zjawisko to występuje, gdy zimne masy powietrza przepływają nad stosunkowo ciepłymi wodami. Ciepło i wilgoć ze zbiorników wodnych przenoszone są do atmosfery, a ogrzane powietrze unosi się i gwałtownie ochładza, tworząc chmury. Zjawisku często towarzyszą burze śnieżne.

- Te zimowe wydarzenia pogodowe mogą być potężne, ponieważ temperatury wody w jeziorze są nadal dość łagodne w porównaniu do środka i końca zimy - wyjaśnił meteorolog AccuWeather Matt Benz. We wtorek rano temperatura wody we Wielkich Jeziorach wynosiła od 10 do kilkunastu stopni Celsjusza.