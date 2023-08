Rekin zaatakował 50-latkę. Kobieta w stanie krytycznym trafiła do szpitala

Rekin zaatakował 50-letnią kobietę przy plaży w stanie Nowy Jork - poinformowały we wtorek miejscowe władze. Ranna została przewieziona do szpitala w stanie krytycznym.

Do ataku doszło w poniedziałek około godziny 18 czasu lokalnego przy plaży Rockaway w stanie Nowy Jork. Rekin ugryzł w lewą nogę 50-letnią kobietę, która pływała w morzu.

Ratownicy wyciągnęli ją z wody i udzielili pierwszej pomocy - poinformował w oświadczeniu nowojorski wydział parków i rekreacji (New York City Department of Parks and Recreation).