Nor'easter uderzy w weekend w USA. "To pierwsza bardzo potężna burza w tym roku"

Potężna burza z gatunku nor'easter uderzy w weekend we wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Miejscami może spaść do 60 centymetrów śniegu. Odwołano ponad dwa tysiące sobotnich lotów. Amerykanie gromadzą zapasy jedzenia i przygotowują się na trudne dni.

W weekend w USA uderzy zjawisko nazywane przez synoptyków nor'easter. Są to gwałtowne nawałnice, które nawiedzają wschodnie wybrzeże USA oraz leżącą nad Atlantykiem część Kanady. Ich pojawienie się skutkuje wystąpieniem śnieżyc lub obfitych ulew, może też wiać huraganowy wiatr. Amerykańska Narodowa Służba Meteorologiczna (NWS) wydała w piątek ostrzeżenie przed śnieżycami dla obszaru metropolitalnego Bostonu, który liczy prawie 4,9 miliona mieszkańców.

Synoptycy prognozują, że miejscami spadnie do 60 centymetrów śniegu, a porywy wiatru sięgną do ok. 110 kilometrów na godzinę. W południowo-wschodniej części stanu Massachusetts, na półwyspie Cape Cod i wyspie Martha's Vineyard, może spaść najwięcej śniegu.