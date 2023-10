Nor'easter przyniesie ulewy. Możliwe są powodzie błyskawiczne

W weekend u wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych prawdopodobnie rozwinie się silna burza, która może przekształcić się w zjawisko określane przez meteorologów jako nor'easter. To rodzaj gwałtownych burz, występujących w rejonie północno-wschodniej części USA, które najsilniejsze są w okresie od września do kwietnia i przynoszą ze sobą ulewne opady deszczu oraz śniegu.

Deszcz, jednak niezbyt obficie, do piątku ma padać na obszarze od Wielkich Jezior po niektóre części stanów Ohio i Tennessee oraz południowe Apallachy. Ulewy i burze prognozowane są natomiast od Karoliny Północnej i Południowej po Luizjanę, Missisipi, Alabamę i Florydę.

Możliwe podtopienia i powodzie przybrzeżne

Jak zaznaczył Adam Douty, meteorolog z portalu AccuWeather, "to, które obszary ucierpią najbardziej w wyniku deszczu i wiatru, będzie zależało od przebiegu i siły burzy, ale jest prawdopodobne, że w weekend" nor'easter odczuje większość północno-wschodniej części USA, a także niektóre obszary Kanady położone nad Atlantykiem. Najbardziej dotknięte mogą zostać między innymi miasta takie jak Boston w Massachusetts i Portland w północno-zachodniej części Maine oraz Saint John i Halifax w kanadyjskiej prowincji Nowy Brunszwik.

Prognozowane są też opady śniegu, a ulewnie padający deszcz może doprowadzić do zalań, podtopień i powodzi błyskawicznych w miastach. Na skutek silnego wiatru może dochodzić do powodzi przybrzeżnych.

Kolejny mokry weekend

Według AccuWeather, w Nowym Jorku i innych miejscach na środkowym wybrzeżu oraz w Nowej Anglii (stany: Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island i Connecticut) oznaczałoby to siódmy raz z rzędu z opadami deszczu w co najmniej jeden z weekendowych dni.