Zalane miasta Norfolk w stanie Wirginia Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: Ventusky.com/GFS

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Nor'easter to gwałtowna burza pozatropikalna, tworząca się nad atlantyckim wybrzeżem Stanów Zjednoczonych. Najczęściej pojawia się późną jesienią lub zimą, niosąc nawalne opady deszczu i śniegu. W tym roku silny nor'easter zbliżył się do wschodniego wybrzeża USA już we wrześniu. Jak podaje CNN, jego skutki odczuje ponad 40 milionów ludzi.

Szykują się spore utrudnienia

Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) poinformowała w piątek, że silny wiatr może zakłócić loty na głównych lotniskach w rejonie Nowego Jorku. Według Reutersa linie lotnicze American Airlines, JetBlue i United Airlines zniosły opłaty za zmianę rezerwacji dla wybranych lotów. Zachęcają pasażerów do przełożenia podróży w regionie północno-wschodnim zaplanowanych na okres od piątku do niedzieli.

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Ponad 120 litrów deszczu. Ogłosili stany wyjątkowe

Według prognoz nor'easter ma stanowić największe zagrożenie w weekend. Burza dotrze do aglomeracji Nowego Jorku i Bostonu w nocy z piątku na sobotę czasu lokalnego. Ma przynieść podmuchy wiatru sięgające 80-90 kilometrów na godzinę, które mają być szczególnie niebezpieczne dla mieszkańców nowojorskiej wyspy Long Island.

Zagrożenie mają stanowić także ulewne opady. CNN podaje, że najwięcej deszczu - ponad 120 litrów na metr kwadratowy - ma spaść w południowej części stanu Massachusetts, w tym w Bostonie. W Nowym Jorku spodziewane są opady rzędu 50 l/mkw., władze ostrzegły przed możliwym zalaniem piwnic, przerwami w dostawie prądu i utrudnieniami w ruchu.

Gubernatorzy stanów Nowy Jork i New Jersey ogłosili stan wyjątkowy w hrabstwach, które mają zostać najbardziej dotknięte przez burzę, w tym w samym mieście Nowy Jork.

"Potraktujcie tę burzę poważnie" - napisała na platformie X gubernator stanu Nowy Jork, Kathy Hochul. Przewoźnik kolejowy Amtrak ostrzegł, że z powodu burzy mogą wystąpić zakłócenia w ruchu pociągów w regionie północno-wschodnim.

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Odwołane koncerty

Odwołany został m.in. zaplanowany na niedzielę plenerowy festiwal Global Citizen w nowojorskim Central Parku oraz piątkowe i sobotnie koncerty Eda Sheerana w pobliżu Bostonu. Każde z tych wydarzeń miało przyciągnąć ponad 50 tysięcy widzów.

Podczas dobiegających końca obrad Zgromadzenia Ogólnego ONZ w ten weekend do przedstawicieli państw członkowskich mają przemówić m.in. wiceprezydent Chin oraz ministrowie spraw zagranicznych Kanady, Niemiec, Indii i Rosji. – ONZ zawsze przetrwała, przezwyciężając burze – zarówno te szalejące na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku – powiedział cytowany przez Reutersa rzecznik ONZ Stéphane Dujarric, zapytany o nadciągający kataklizm.

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Nor'easter doprowadził do zalań na wschodnim wybrzeżu USA Źródło zdjęcia: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Pełnia Księżyca pogorszy sytuację

Nadejście burzy do Nowego Jorku i Bostonu zbiegnie się z pełnią Księżyca, za sprawą której przypływy będą szczególnie wysokie. Na terenach nadbrzeżnych w rejonie Nowego Jorku zalania mogą sięgnąć nawet 90 centymetrów. Powodziami przybrzeżnymi zagrożonych jest więcej obszarów, od Karoliny Północnej po Maine.

- Ta burza może przejść do historii ze względu na niszczycielskie powodzie na wybrzeżu i poważną erozję plaż, zwłaszcza wzdłuż Long Island i wybrzeża Massachusetts - powiedział Jon Porter, meteorolog serwisu AccuWeather.

Uszkodzone wybrzeże i zalane ulice

W piątek wysokie fale zalały drogi na archipelagu Outer Banks u wybrzeży Karoliny Północnej. Departament transportu przekazał, że woda zmyła część chodnika, a przed ponownym otwarciem drogi konieczne będzie przeprowadzenie oceny szkód. W stanie Maryland pogoda zmusiła organizatorów do odwołania pierwszego dnia plażowego festiwalu muzycznego Oceans Calling.

Ulice zalane przez nor'easter w mieście Norfolk w amerykańskim stanie Wirginia Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Podtopione ulice

W czwartek nor'easter dał o sobie znać na wybrzeżu Wirginii, doprowadzając do podtopień, między innymi w miastach Norfolk, Virginia Beach i Suffolk. Jak donosi AccuWeather, w niektórych dzielnicach woda z jednego przypływu nie zdążyła całkowicie opaść przed nadejściem kolejnego, przez co ulice pozostawały podtopione przez wiele godzin.

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