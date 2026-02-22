Logo TVN24
Świat

USA. Szykują się na potężny atak zimy. Nadciąga nor'easter

Nor'easter
Prognozowane opady w USA
Źródło: Ventusky.com
Część Stanów Zjednoczonych szykuje się na gwałtowną pogodę. Do kraju zmierza potężna burza śnieżna. Prognozowane są intensywne opady śniegu oraz zamiecie. Są rejony, gdzie już ogłoszono stan sytuacji nadzwyczajnej.
Blisko 100 milionów mieszkańców terytoriów rozciągających się od Waszyngtonu, przez Nowy Jork, po Boston przygotowuje się na uderzenie potężnego cyklonu. Według prognoz, o których pisze dziennik "The Washington Post", nor’easter może przynieść w niedzielę i poniedziałek intensywne opady śniegu oraz gwałtowne zamiecie śnieżne.

Nor’easter to rodzaj cyklonu pozatropikalnego, który występuje u wybrzeży Ameryki Północnej, który swoją nazwę bierze od kierunku wiatru (północno-wschodniego) uderzającego w ląd. Arktyczne powietrze znad lądu zderzające się z cieplejszymi wodami Prądu Zatokowego (Golfsztromu) prowadzi do gwałtownego spadku ciśnienia i ogromnych opadów.

Możliwy paraliż komunikacyjny

Cyklon ma przybrać na sile w niedzielę wieczorem lokalnego czasu, a najtrudniejsze warunki potrwają do nocy z poniedziałku na wtorek. Intensywne opady śniegu obejmą obszar od stanów Delaware po Massachusetts, powodując paraliż komunikacyjny, odwołania lotów oraz zamknięcie szkół. Gubernatorka stanu New Jersey ogłosiła stan sytuacji nadzwyczajnej. Podobną decyzję w 22 z 62 hrabstw podjęła gubernatorka stanu Nowy Jork, Kathy Hochul.

- Stan Nowy Jork znalazł się na celowniku bardzo niebezpiecznej, szybko przemieszczającej się i potencjalnie zagrażającej życiu burzy śnieżnej - mówiła Hochul podczas sobotniej konferencji prasowej.

Sytuacja w Nowym Jorku jest szczególnie poważna. Po raz pierwszy od stycznia 2022 roku wydano oficjalne ostrzeżenie przed zamiecią śnieżną. Alertem objęte zostało nie tylko samo miasto, ale także wyspa Long Island, dolina dolnego Hudsonu oraz przybrzeżne rejony Connecticut. Krajowa Służba Pogodowa (NWS) apeluje o unikanie podróży, które w tych warunkach mogą zagrażać życiu.

Prognozowane obfite opady śniegu

W szczytowym momencie, przypadającym na noc z niedzieli na poniedziałek oraz poniedziałkowy poranek, natężenie opadów śniegu może wynosić od 2,5 do ponad 7 centymetrów na godzinę. To może prowadzić do całkowitej utraty widzialności, co praktycznie uniemożliwia jazdę samochodem. Do poniedziałkowego wieczora spodziewana grubość pokrywy śnieżnej ma wynosić nawet od 20 do 40 cm, jednak silny wiatr usypie zaspy o wysokości sięgającej metra. Ciężki, mokry śnieg w połączeniu z porywistym wiatrem stwarza wysokie ryzyko łamania drzew i zrywania linii energetycznych.

Wpływ układu niskiego ciśnienia odczują także mieszkańcy rejonu Chicago, gdzie prognozowane są opady śniegu i porywisty wiatr.

Klatka kluczowa-243785
Prognozowane opady w USA
Źródło: Ventusky.com

Opracował Damian Dziugieł

Źródło: PAP, The Washington Post, CNN, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Ventusky.com

