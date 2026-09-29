Nagrywał skutki podtopień przy domu, gdy w obiektywie pojawił się rekin
Gdy w ten weekend w północno-wschodnie wybrzeże USA uderzył gwałtowny sztorm nor'easter, w niektórych częściach stanu New Jersey spadło ponad 100 litrów deszczu na metr kwadratowy. Ulewne opady doprowadziły do licznych podtopień, a miejscami ulice znalazły się pod wodą.
Drew Procaccino, mieszkaniec Surf City, nagrywał skutki ulewy na swojej posesji, gdy w obiektywie pojawił się niespodziewany gość. "Czy to mały rekin?" - pytała z niedowierzaniem żona mężczyzny, której głos słychać na opublikowanym w sieci nagraniu.
Niewielki rekin na zalanym podjeździe domu
Zwierzę zostało zidentyfikowane przez badacza rekinów dr. Grega Skomala z Wydziału Rybołówstwa Morskiego stanu Massachusetts. W rozmowie z ABC News ocenił, że na nagraniu najprawdopodobniej widać przedstawiciela gatunku Mustelus canis.
Ten niewielki rekin osiąga zazwyczaj do półtora metra długości i żywi się głównie skorupiakami oraz innymi rybami. Nie jest uznawany za zagrożenie dla ludzi i powszechnie występuje w wodach północno-wschodnich wybrzeży Stanów Zjednoczonych.
Redagował AM