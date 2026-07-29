"Nigdy wcześniej nie widziałem tak dramatycznej akcji ratunkowej"

16-latek uratował dziecko na plaży w Kalifornii Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Reuters

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Zdarzenie miało miejsce 25 lipca na plaży Seabright w Santa Cruz w Kalifornii. Jeden z wypoczywających tam plażowiczów nagrał moment dramatycznej akcji ratunkowej - nastoletni ratownik uratował młodego chłopca, który znalazł się w niebezpieczeństwie. Jak potwierdziło California State Parks, ratownikiem tym był 16-letni Ryder Williams.

Na nagraniu, które obiegło internet, widać, jak Williams ratuje z oceanu chłopca w czasie, gdy fale są bardzo wysokie. Z trudem stara się dotrzeć na ląd, ponieważ co chwilę oboje są zalewani przez wodę. 16-latek jednak nie odpuszcza i mocno trzyma dziecko.

Dramatyczna akcja ratunkowa

Relacjonując przebieg zdarzenia rzecznik California State Parks przekazał stacji Fox News, że Williams pełnił w sobotę dyżur na plaży. O godz. 15:32 "zauważył dziecko, które straciło równowagę i zostało przewrócone przez falę", a następnie porwane przez wodę na odległość około 15 metrów od brzegu.

Rzecznik dodał, że Williams "utrzymywał kontakt" z chłopcem dopóki kolejny ratownik nie wszedł do wody, aby udzielić im pomocy. Na nagraniu widać, że w pomoc zaangażowały się też inne osoby. Ostatecznie udało się wyciągnąć chłopca z oceanu i nic poważnego mu się nie stało.

Nagranie czynu chłopaka opublikowane w mediach społecznościowych pociągnęło za sobą tysiące pozytywnych komentarzy. Stowarzyszenie ratowników wodnych z Santa Cruz (SCSLA) podkreśliło, że 16-latek wykonał "znakomitą robotę".

Trump zapowiada odznaczenie 16-latka

We wtorek Donald Trump w mediach społecznościowych opublikował wyrazy uznania dla 16-latka, nazywając go "heroicznym". "Sprowadzimy do Białego Domu tego heroicznego młodego człowieka i jego rodzinę, być może wraz z chłopcem, którego uratował, aby przyznać mu wysokie odznaczenie cywilne. Bardzo odważny, zasługuje na to!" - napisał prezydent USA na X.

We’re going to bring this heroic young man, and his family, into the White House with, perhaps, the boy he saved, to give him a High Civilian Honor. Very brave, he deserves it! President DONALD J. TRUMP https://t.co/dGL15o1tIv — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 28, 2026 Rozwiń

Silne fale w Kalifornii

Plaża Seabright znana jest z potężnych fal rozbijających się o brzeg, które mogą być niebezpieczne nawet dla doświadczonych pływaków. Według świadków w dniu incydentu woda była stosunkowo spokojna, a wielka fala uderzyła nagle - opisuje Fox News.

Autor nagrania, Scott Vander Dussen, przekazał stacji KNTV, że fale były "o normalnym rytmie i sile" a potem "wszystko zmieniło się w mgnieniu oka". - Wielu ludzi zostało tym zaskoczonych. Niestety, ten młody człowiek nie zdołał sobie z tym poradzić i w ciągu jednej chwili został porwany przez fale. Cieszę się, że wszystko skończyło się tak, jak się skończyło - opisał. - Ratownik chwycił tego młodego człowieka z siłą goryla i nie pozwolił, by woda go zmyła (...). Nigdy wcześniej nie widziałem tak dramatycznej akcji ratunkowej - powiedział autor nagrania.

Fox News zauważa, że tegoroczne lato jest prawdopodobnie pierwszym sezonem Williamsa jako ratownika, bo według kalifornijskich przepisów trzeba mieć minimum 16 lat, aby pracować na tym stanowisku. Tożsamość uratowanego chłopca nie jest znana.

Stacja ABC News dodaje, że wysokie fale tego dnia przyczyniły się do co najmniej 25 interwencji ratowników w hrabstwie Santa Cruz. - Teraz fale są naprawdę bardzo silne, więc nawet dla nas to duże wyzwanie - zaznaczył Byran Kine, kierownik ratowników w parkach stanowych Santa Cruz.