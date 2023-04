Niezwykła przyjaźń psa i kozy. "Będą żyć swoim wymarzonym życiem"

Historia uroczej i niegdyś bezdomnej pary zwierząt - Cynamona i Feliksa - ma szczęśliwe zakończenie. Pies i koza trafią do nowego domu. Przed nimi wspólna przyszłość na farmie w hrabstwie Johnston w Karolinie Północnej.

Historia psa i kozy

13 marca zwierzęta trafiły do schroniska dla zwierząt do miasta Raleigh w hrabstwie w Karolinie Północnej. Ich właściciel nie mógł dłużej się nimi zajmować. Następnie zwierzęta przebywały w domu tymczasowym.

Około dwóch tygodni później wspierająca lokalne schroniska dla zwierząt organizacja non profit Friends of Wake County Animal Center, podzieliła się historią dwójki przyjaciół w mediach społecznościowych. Wpis został udostępniony ponad trzy tysiące razy i zebrał setki komentarzy. Wielu ludzi zainteresowało się losami Cynamona i Feliksa. Zwierzęta szybko znalazły chętnych, którzy ich adoptują. Trafiły do rodziny, która opiekuje się już niewielkim stadem kóz.