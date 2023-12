Tornado "wessało" niemowlę

czytaj dalej

Zima dotarła do Chin. Śnieg spowodował zakłócenia w transporcie, w mieście Zhengzhou zamknięto szkoły. We wtorek ostrzeżenia związane z intensywnymi opadami, zamieciami i mrozem obowiązywały w większości kraju. W Pekinie w tym tygodniu temperatura może spaść do -20 stopni Celsjusza.