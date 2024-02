"Wspinają się na mój samochód". Żyją tylko na Alasce, błąkały się tysiące kilometrów dalej

Pochodzą z Alaski i są największe na świecie

Specjaliści ds. dzikiej przyrody ze stanowej agencji ustalili, że to młode niedźwiedzie kodiackie (Ursus arctos middendorffi), które żyją wyłącznie na archipelagu Kodiak w rejonie Alaski. Jest to podgatunek niedźwiedzia brunatnego i największy niedźwiedź na świecie, odizolowany od innych niedźwiedzi od około 12 tysięcy lat. Dorosłe osobniki ważą nawet pół tony, czyli trzy razy więcej niż niedźwiedzie czarne zamieszkujące Florydę, a stojąc na tylnych łapach, osiągają nawet trzy metry wysokości. Liczebność kodiaków wynosi około 3500 - podaje Alaska Department of Fish and Game.