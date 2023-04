Niedźwiedź zaatakował 74-latkę. Kobieta trafiła do szpitala

Do zdarzenia doszło w piątek rano w mieście Hartford w stanie Connecticut. 74-latka spacerowała z psem, kiedy nagle zaatakowała ją ważąca ponad sto kilogramów samica niedźwiedzia czarnego ( Ursus americanus ). Kobieta została przewieziona do szpitala z obrażeniami niezagrażającymi życiu - poinformowały lokalne władze. Miała pogryzione ręce i nogi.

Pierwszy atak niedźwiedzia w stanie Connecticut w 2023 roku

- To mogła być po prostu reakcja niedźwiedzia na psa, niezależnie od tego, czy był na smyczy czy nie - zauważyła Dickson. Dodała, że niedźwiedzie mają tendencję do postrzegania psów jako drapieżników.

Niedźwiedź czarny

Niedźwiedź czarny, nazywany też baribalem, występuje na terenach górzystych i leśnych w Ameryce Północnej (od północnej Kanady do Florydy i Meksyku). Jest drapieżnym ssakiem należącym do rodziny niedźwiedziowatych (Ursidae). Samiec może ważyć do 409 kilogramów, a samica do 236 kg. Ich sierść jest czarnego koloru, czasami wpada w brąz. Zwierzęta te znakomicie wspinają się po drzewach.