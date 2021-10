Nor'easter na wschodzie USA. Zalane drogi w New Jersey i Nowym Jorku

We wschodnie wybrzeże USA uderzyła burza z gatunku nor'easter. Przyniosła ulewny deszcz i silne porywy wiatru. Część dróg w stanach New Jersey i Nowy Jork została zalana, inne zmieniły się w rwące potoki.

Według amerykańskich synoptyków podczas burzy spadnie do 50-150 litrów wody na metr kwadratowy. Gubernatorzy stanów New Jersey i Nowego Jorku ogłosili stan wyjątkowy.

Co to jest nor'easter? To gwałtowne nawałnice, które nawiedzają wschodnie wybrzeże USA oraz leżącą nad Atlantykiem część Kanady. Ich pojawienie się skutkuje wystąpieniem śnieżyc lub obfitych ulew i znacznymi szkodami, powodowanymi przez porywisty, huraganowy wiatr.

Do godziny 11 we wtorek (17 polskiego czasu) w New Jersey spadło do 127 l/mkw. Tak obfite opady deszczu spowodowały, że niektóre drogi zostały zalane, a niektóre zmieniły się w rwące potoki - podała Krajowa Służba Meteorologiczna (NWS).

USA, powodzie, silny wiatr

Biuro meteorologiczne w Nowym Jorku poinformowało, że do wtorku do godziny 13 (19 polskiego czasu) w Central Parku spadło prawie 70 l/mkw., a w mieście Islip na wyspie Long Island spadło ponad 60 l/mkw.

W dzielny Union Beach w New Jersey, na południe od Nowego Jorku, wody powodziowe uwięziły niektóre pojazdy, a pracownicy służb ratowniczych przeprowadzili ponad kilkanaście akcji ratunkowych - przekazał Michael Woodrow, szef policji w Union Beach.

Gubernator stanu New Jersey - Phil Murphy opóźnił otwarcie biura, aby dać pracownikom wystarczającą ilość czasu na przybycie. - Jeśli natkniesz się na zalany odcinek, proszę zawróć, nie jedź dalej - powiedział reporterom we wtorek rano.

We wtorek po południu ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe dla dwóch miast w regionie Finger Lakes w Nowym Jorku - Moravia i Locke. - Spodziewana jest tam rekordowa powódź, a dokładnie na południowym krańcu jeziora Owasco - podała Krajowa Służba Pogodowa w Binghamton. Podtopienia odnotowano również na drogach w hrabstwach Delaware, Otsego i Sullivan w stanie Nowy Jork.

Nor'easter to też zwiastun silnego wiatru. Według ekspertów najsilniejsze porywy wystąpią od wtorkowego popołudnia do środy rano. We wtorek rano w Norwalk w stanie Connecticut wiało z prędkością 96 kilometrów na godzinę. W hrabstwie Suffolk, w stanie Nowy Jork, wiatr osiągnął prędkość do 130 km/h.

Gwałtowna pogoda na Wschodnim Wybrzeżu USA ENEX

Autor:anw/dd

Źródło: CNN, ENEX