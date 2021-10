Nor'easter na wschodzie USA. Huraganowy wiatr zrywał linie energetyczne, wystąpiły powodzie

Połamane drzewa, domy bez prądu

Zalane ulice w New Jersey i Nowym Jorku

Wcześniej stany New Jersey i Nowy Jork nawiedziły obfite opady deszczu, co poskutkowało zalaniem ulic. Do godz. 11 czasu lokalnego we wtorek w pierwszym z nich spadło do 127 litrów wody na metr kwadratowy - podała Narodowa Służba Meteorologiczna (NWS).