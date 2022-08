Krwistoczerwona woda w dopływie rzeki Delaware

Część dopływu rzeki Delaware w New Jersey stała się czerwona, po tym jak dostał się do niej barwnik spożywczy. Według służb nie stanowi on zagrożenia ani dla zdrowia, ani dla środowiska.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Krwistoczerwony kolor zauważono po raz pierwszy we wtorek rano w części Pennsauken Creek. To sześciokilometrowy opływ rzeki Delaware, przepływającej pomiędzy stanami New Jersey i Filadelfią.

Woda zabarwiła się na czerwono w pobliżu oczyszczalni ścieków w rejonie Evesham, gdzie siedzibę ma firma produkująca opakowania do napojów. Wodę o nietypowym kolorze można było zobaczyć również w miejscowości Cherry Hill.

Winny barwnik

Z wtorkowych ustaleń przedsiębiorstwa komunalnego wynikało, że lokalny producent opakowań do napojów w nieodpowiedni sposób wyrzucił czerwony barwnik do systemu kanalizacyjnego. Dzień później potwierdził to Departament Ochrony Środowiska w New Jersey.

Władze poinformowały, że sytuacja ta nie stanowi zagrożenia dla zdrowia publicznego. Jak przekazał również Departament Ochrony Środowiska, wyciek barwnika nie miał wpływu na środowisko.

Mieszkańcy nie kryli zaskoczenia widokiem czerwonej wody w rzece. W rozmowie z lokalnymi mediami opowiadali również, że widzieli w rzece martwą rybę i martwego jelenia na brzegu. Nie jest jednak jasne, czy przyczyną śmierci tych zwierząt było dostanie się substancji do wody.

Rzeka w New Jersey zabarwiła się na czerwono ENEX

Google Maps

Autor:ps

Źródło: ENEX, nj.com, fox29.com