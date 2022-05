W Las Vegas "nie ma sensu podlewać roślin, i tak wszystko wyparuje". Marnujących wodę tropią detektywi

"Nie ma sensu podlewać roślin, i tak wszystko wyparuje"

- Poruszam się po Las Vegas, szukając jakichkolwiek oznak marnowania wody. Mogą to być systemy podlewania, zepsute i kapiące zraszacze czy inne przecieki - tłumaczy Donnarumma. - W niektórych częściach miasta rośliny mogą być podlewane jedynie o określonych porach, więc jeśli ktoś zdecyduje się na włączenie zraszaczy poza wyznaczonymi godzinami, również musimy to raportować.

Las Vegas stawia na edukację

Trawnik tylko dla wybranych

- Spośród wszystkich roślin, trawa pochłania najwięcej wody, często nie oferując żadnych korzyści. Jeśli masz trawnik tylko po to, by raz na jakiś czas przyciąć go kosiarką, warto zastąpić go roślinnością nawadnianą kropelkowo.

- Sztuczna darń jest przyjemna w dotyku i do złudzenia przypomina tę prawdziwą. Chciałem, żeby mój dom zużywał mniej wody, bo sytuacja w jeziorze Mead jest bardzo trudna. W Las Vegas to jedyne źródło wody - dodaje Carroll.

Kluczowy zbiornik dla regionu

W południowo-zachodnich Stanach jezioro zaporowe Mead to główny zbiornik wodny, z którego korzystają mieszkańcy wielu miast i wsi. Jest ono zasilane przez rzekę Kolorado, biorącą swój początek w południowym paśmie Gór Skalistych. Jeszcze w 1999 roku jezioro regularnie zapełniało się do swojej pełnej pojemności, ale obecnie woda wypełnia je co najwyżej w 30 procentach. Jak tłumaczy Tedd Florendo, meteorolog ze stacji 8 News Now, jest to po części związane z coraz słabszymi opadami śniegu, corocznie topniejącego do wód Kolorado i zasilającego nurt rzeki.