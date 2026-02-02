Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Najgorsze zimno od dekad. W USA zmarło ponad sto osób

HACcdAlXYAAiyeh
Śnieżyca w USA
Źródło: ENEX
Ponad 110 osób zginęło w ostatnich tygodniach wskutek ataku zimy w Stanach Zjednoczonych. Nad wschodnią częścią kraju przechodzi właśnie druga fala zimna, wywołana przez tzw. bombę niżową. Miejscami tak zimno nie było od dekad.
Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz
Dowiedz się więcej:

Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz

Smog

Ogromny obszar Stanów, od wybrzeża Zatoki Meksykańskiej po Nową Anglię, zmaga się z falą ekstremalnego mrozu. Nad wschodnim wybrzeżem przeszła tzw. bomba niżowa, zwana też cyklonową - gwałtownie rozwijający się ośrodek niskiego ciśnienia, przynoszący ze sobą obfite opady śniegu i otwierający drogę zimnemu powietrzu.

To drugi atak zimy, jaki w ostatnich tygodniach nawiedził Stany. Od ostatnich dni stycznia w całych Stanach Zjednoczonych odnotowano ponad 110 zgonów związanych z zimową pogodą i burzami.

Tysiące kolizji na drogach

Ostrzeżeniami przed zimnem objęto około 150 milionów osób. Jak informowali meteorolodzy, na południu Florydy tak zimno nie było od 1989 roku - na północnym zachodzie termometry pokazały -4 stopnie Celsjusza, a na południu od 0 do 4 st. C. W rejonie miast Tampa i St. Petersburg pojawiły się przelotne opady śniegu. Zimno dotknęło florydzkie legwany, które wskutek mrozu zapadają w odrętwienie i mogą ginąć po dłuższej ekspozycji. Mróz zagroził także uprawom truskawek i cytrusów.

W rejonie Charlotte w Karolinie Północnej spadło niemal 30 centymetrów śniegu, co było jednym z pięciu największych opadów w historii miasta. W weekend w całych stanach odwołano ponad 2,8 tysięcy lotów, a w niedzielę kolejne 1,5 tys., z czego około 800 dotyczyło lotniska w Charlotte. Na autostradach Karoliny Północnej doszło do ponad tysiąca kolizji i dwóch śmiertelnych wypadków.

- Zostań w domu, chyba że jest to sytuacja awaryjna lub jesteś pracownikiem kluczowym - przekazał w mediach społecznościowych zarząd transportu stanu. - To wszystko. Tylko tyle mamy do powiedzenia.

Problemy z dostawami prądu

W Tennessee i Missisipi blisko 97 tysięcy odbiorców wciąż pozostaje bez prądu, a na Florydzie dostawy przerwano dla kolejnych 29 tysięcy. Władze Missisipi określiły obecną sytuację jako najgorszą zimę od 1994 r., uruchomiono centra ogrzewania i pomoc Gwardii Narodowej.

Meteorolodzy ostrzegają, że obie Karoliny będą "odkopywać się" spod śniegu jeszcze przez kilka dni, a na początku tygodnia możliwe są kolejne opady śniegu w dolinie Ohio, na środkowym Atlantyku oraz lokalnie w rejonie Waszyngtonu i Nowego Jorku. Na początku tygodnia intensywny napływ powietrza arktycznego ma także spowodować znaczne ochłodzenie w południowo-wschodniej części kraju, aż po Florydę.

- W ciągu najbliższych kilku dni prognozuje się stopniowe ocieplenie we wschodniej części Stanów Zjednoczonych, ale rekordowo niskie temperatury będą utrzymywać się w większości stanu Floryda od poniedziałku do wtorkowego poranka - przekazała Narodowa Służba Pogodowa.

Opracowała Agnieszka Stradecka

Źródło: PAP, the Guardian

Źródło zdjęcia głównego: NCHSP/X

Udostępnij:
TAGI:
USAZima
Czytaj także:
Zima, śnieg, opady
Odpoczniemy od siarczystego mrozu. Na jak długo
Miasto Janiszki (lit. Joniszkis) na Litwie zimą
Srogi mróz u naszych sąsiadów. Tak zimno nie było od 30 lat
Świat
Silny mróz
Kolejne pomarańczowe alarmy. Tu też będzie bardzo zimno
Prognozowana temperatura o godzinie 7 we wtorek
Biegun zimna się przeniesie. Możliwe -25 stopni w stolicy
Zima i smog nad miastem...
Smog w Polsce. Tu powietrze jest dziś najgorsze
Smog
Zima, mróz, prąd, linie energetyczne, słupy energetyczne
Kilka tysięcy osób bez prądu, kolejna ofiara mrozu
Polska
Sytuacja pogodowa w Europie
Mamy w Polsce "epokę lodowcową". Apogeum "jeszcze przed nami"
-27,9, Puńsk (Podlaskie)
Robi się zimno od samego patrzenia. Pokazujecie swoje termometry
Polska
Mróz, zima
Za nami najzimniejsza noc w roku. Kolejna będzie jeszcze mroźniejsza
Mróz
Będzie nam naprawdę zimno
Mróz, śnieg, zima
W Warszawie też problemy. Tutaj ferie będą dłuższe
Polska
Woda porywa auta na drogach Santiago w Chile
Woda porywała auta w stolicy. Zobacz nagranie
Świat
Mróz noc
Nocą nawet -27 stopni. A co przyniesie dzień?
Opady marznące
Siarczysty mróz odpuści, ale pojawi się nowe zagrożenie
Noc będzie mroźna
Prawie 40 stopni mrozu. Taka może być temperatura odczuwalna tej nocy
Polska
Bukowina Tatrzanska
Dobre jedzenie i ośnieżone trasy. Bukowina Tatrzańska zaprasza
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Pełnia Księżyca, zima, śnieg
"Ta noc będzie ekstremalnie jasna". Dlaczego?
Ciekawostki
Prognozowana temperatura w poniedziałek 2.02 na godz. 7
Mapy pokazują, jak tej nocy temperatura mocno spadnie
Uszkodzony słup transmisyjny w miejscowości Marinha Grande w Portugalii
Od kilku dni bez prądu i wody. Nie żyje dziewięć osób
Świat
Mieszkańcy nieprzerwanie odśnieżają ulice i chodniki
Największe opady śniegu od ponad 80 lat
Świat
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Co się stanie po największych mrozach
Niagara częściowo zamarzła
Wodospad Niagara pokryty lodem. "Wszystko jest zamarznięte"
Ciekawostki
Patagonia w płomieniach
Najgorsze pożary od lat. Wprowadzono stan wyjątkowy
Świat
Silny mróz
-30 stopni przy gruncie. Za nami mroźna noc
Polska
-25,4, Puńsk (Podlaskie)
Mroźny start lutego na waszych zdjęciach
Polska
Mróz
Niedziela pod znakiem przeszywającego zimna
Rakieta Space Launch System na stanowisku startowym
Lot wokół Księżyca opóźniony
Nauka
Lód, mróz, zima, gololedź
"Będziemy mieli nienaturalnie niską temperaturę"
Zima, noc, wieś, mróz
Lodowata noc. Mapa pokazuje, ile stopni będzie
Bukowina Tatrzańska
W Bukowinie Tatrzańskiej nie ma nudy
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom