Najgorsze zimno od dekad. W USA zmarło ponad sto osób

Ogromny obszar Stanów, od wybrzeża Zatoki Meksykańskiej po Nową Anglię, zmaga się z falą ekstremalnego mrozu. Nad wschodnim wybrzeżem przeszła tzw. bomba niżowa, zwana też cyklonową - gwałtownie rozwijający się ośrodek niskiego ciśnienia, przynoszący ze sobą obfite opady śniegu i otwierający drogę zimnemu powietrzu.

To drugi atak zimy, jaki w ostatnich tygodniach nawiedził Stany. Od ostatnich dni stycznia w całych Stanach Zjednoczonych odnotowano ponad 110 zgonów związanych z zimową pogodą i burzami.

Tysiące kolizji na drogach

Ostrzeżeniami przed zimnem objęto około 150 milionów osób. Jak informowali meteorolodzy, na południu Florydy tak zimno nie było od 1989 roku - na północnym zachodzie termometry pokazały -4 stopnie Celsjusza, a na południu od 0 do 4 st. C. W rejonie miast Tampa i St. Petersburg pojawiły się przelotne opady śniegu. Zimno dotknęło florydzkie legwany, które wskutek mrozu zapadają w odrętwienie i mogą ginąć po dłuższej ekspozycji. Mróz zagroził także uprawom truskawek i cytrusów.

W rejonie Charlotte w Karolinie Północnej spadło niemal 30 centymetrów śniegu, co było jednym z pięciu największych opadów w historii miasta. W weekend w całych stanach odwołano ponad 2,8 tysięcy lotów, a w niedzielę kolejne 1,5 tys., z czego około 800 dotyczyło lotniska w Charlotte. Na autostradach Karoliny Północnej doszło do ponad tysiąca kolizji i dwóch śmiertelnych wypadków.

- Zostań w domu, chyba że jest to sytuacja awaryjna lub jesteś pracownikiem kluczowym - przekazał w mediach społecznościowych zarząd transportu stanu. - To wszystko. Tylko tyle mamy do powiedzenia.

Problemy z dostawami prądu

W Tennessee i Missisipi blisko 97 tysięcy odbiorców wciąż pozostaje bez prądu, a na Florydzie dostawy przerwano dla kolejnych 29 tysięcy. Władze Missisipi określiły obecną sytuację jako najgorszą zimę od 1994 r., uruchomiono centra ogrzewania i pomoc Gwardii Narodowej.

Meteorolodzy ostrzegają, że obie Karoliny będą "odkopywać się" spod śniegu jeszcze przez kilka dni, a na początku tygodnia możliwe są kolejne opady śniegu w dolinie Ohio, na środkowym Atlantyku oraz lokalnie w rejonie Waszyngtonu i Nowego Jorku. Na początku tygodnia intensywny napływ powietrza arktycznego ma także spowodować znaczne ochłodzenie w południowo-wschodniej części kraju, aż po Florydę.

- W ciągu najbliższych kilku dni prognozuje się stopniowe ocieplenie we wschodniej części Stanów Zjednoczonych, ale rekordowo niskie temperatury będą utrzymywać się w większości stanu Floryda od poniedziałku do wtorkowego poranka - przekazała Narodowa Służba Pogodowa.

Opracowała Agnieszka Stradecka