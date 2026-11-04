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Myszołów nie mógł latać. Powód był niezwykły

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Myszołów z Wirginii nie mógł latać, bo był za ciężki
Myszołów z Wirginii nie mógł latać, bo był za ciężki
Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
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Myszołów zbyt ciężki, by latać, trafił do ośrodka rehabilitacji zwierząt w stanie Wirginia. Wolontariusze podejrzewali, że ptak jest ranny lub został zatruty, a dopiero jego zważenie rozwiązało zagadkę problemów z lotem. Zaskakujący okazał się również sposób, w jaki zwierzę mogło aż tak utyć.

Historią podzielili się w mediach społecznościowych wolontariusze z organizacji przyrodniczej Southwest Virginia Wildlife Center (SVWC). Otrzymali oni informację o ptaku drapieżnym, który od pewnego czasu przebywał na podjeździe domu w okolicach miasta Roanoke. Zwierzę wyglądało, jakby nie mogło poderwać się do lotu.

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Rzadko spotykana sytuacja

Specjaliści zabezpieczyli samicę myszołowa rdzawoskrzydłego (Buteo lineatus) i przewieźli ją do kliniki weterynaryjnej, gdzie została poddana kompleksowym badaniom. Weterynarz wykluczył złamania kości, zatrucie ołowiem, problemy ze wzrokiem i inne urazy. Zagadkę rozwiązało dopiero zważenie ptaka - ważył 910 gramów, około 210 g więcej niż wynosi średnia masa samicy.

"Była zbyt gruba, by latać! Nie mogliśmy nawet wyczuć grzebienia na jej mostku, bo pokrywała go gruba warstwa tłuszczu" - napisali wolontariusze. Dodali, że dzikie zwierzęta bardzo rzadko tyją do tego stopnia bez pomocy człowieka, dlatego podjęli próby ustalenia, co mogło przydarzyć się myszołowowi.

Jak się okazało, jeden z sąsiadów osoby, która znalazła samicę, hodował swobodnie chodzące kury, a w ciągu ostatnich tygodni ich liczba znacznie jednak zmalała. Samica prawdopodobnie porywała łatwe ofiary, najadała się do syta, po czym udawała się na odpoczynek na pobliskich drzewach. Po kilku tygodniach ptak przytył tak bardzo, że miał problemy z lataniem.

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Mogło skończyć się tragicznie

Wolontariusze SVWC przekazali, że myszołów jest obecnie na diecie. Historia samicy mogła jednak skończyć się tragicznie - gdyby zamiast pomocnego człowieka znalazł ją większy drapieżnik, byłaby wobec niego bezbronna.

"Morał z tej historii: nie karmcie dzikich zwierząt, ani bezpośrednio, ani pośrednio. A kury najlepiej hodować na odpowiednio zabezpieczonych wybiegach" - podsumowali.

Źródło: UPI, Southwest Virginia Wildlife Center, Animal Diversity Web
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Tagi:
USAzwierzęta
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