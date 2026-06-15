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Kolejne zakażenia, władze ogłosiły stan klęski żywiołowej

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AdobeStock_1929034199
Mucha śrubowa wykryta w organizmie cielaka w Teksasie
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: 1929034199
W Stanach Zjednoczonych potwierdzono kolejne przypadki zakażenia larwą muchy śrubowej u zwierząt. Eksperci obawiają się, że ekspansja tego pasożyta, który żywi się mięsem, może zdziesiątkować farmy.

Mucha śrubowa (Cochliomyia hominivorax) została wyeliminowana w Stanach Zjednoczonych w latach 60. XX wieku. Jednak na początku tego miesiąca na terenie Teksasu wykryto cielaka zakażonego larwą tego owada. Był to pierwszy taki przypadek u bydła od dziesięcioleci. Od tamtego czasu Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) potwierdził łącznie 12 przypadków zakażenia, z czego sześć u zwierząt domowych. 11 przypadków odnotowano w Teksasie, a jeden - w Nowym Meksyku. Ostatni, 12 przypadek zarejestrowano u owcy w hrabstwie Sutton w Teksasie.

Rośnie liczba zakażonych

Pasożyt atakuje zwierzęta stałocieplne - bydło, owce, kozy, dziką zwierzynę, zwierzęta domowe, a w rzadkich przypadkach również ludzi. W przeciwieństwie do innych larw muchówek, larwy tego podgatunku żywią się żywym mięsem, drążąc bolesne rany.

Choć mucha śrubowa naturalnie występuje w Ameryce Południowej, od 2023 roku przesuwa swój zasięg dalej na północ. W odpowiedzi na to zagrożenie już w lipcu ubiegłego roku w Stanach Zjednoczonych zamknięto wszystkie południowe przejścia graniczne dla handlu żywym inwentarzem. Eksperci obawiają się, że niekontrolowana ekspansja tego pasożyta grozi zdziesiątkowaniem stad i paraliżem dostaw żywności.

>>> Żywi się mięsem, atakuje też psy. Przeczytaj o larwie muchy śrubowej.

Stan klęski żywiołowej

Greg Abbott, gubernator Teksasu, wprowadził stan klęski żywiołowej we wszystkich 254 hrabstwach. Jak donoszą amerykańskie media, Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) pracuje nad powstrzymaniem epidemii. Eksperci wypuścili miliony wysterylizowanych samców muchówek, co ma na celu powstrzymanie rozrodu i ograniczenie populacji tego szkodnika. Właściciele zwierząt są wzywani do ich regularnego kontrolowania i natychmiastowego zgłaszania podejrzeń zachorowania weterynarzom. Jeśli dojdzie do niekontrolowanej inwazji tego pasożyta w Teksasie, gdzie hoduje się najwięcej bydła w USA, może to doprowadzić do katastrofy gospodarczej. Według szacunków roczne straty dla gospodarki stanu mogłyby sięgnąć 1,8 miliarda dolarów. Urzędnicy uspokajają, że odpowiednio przygotowane mięso jest bezpieczne do spożycia, a pasożyt nie rozprzestrzenia się poprzez produkty mięsne.

Larwa muchy śrubowej
Larwa muchy śrubowej
Źródło zdjęcia: Reuters

Redagował dd

Źródło: PAP, Swine Health Information Center, USDA
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Tagi:
USAzwierzęta
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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