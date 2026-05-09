Świat

Szukali go od poniedziałku, w końcu znaleźli ciało

Park Narodowy Glacier, Montana, USA
Co zrobić, gdy zaatakuje nas niedźwiedź?
Turysta, który zaginął kilka dni temu w parku narodowym w amerykańskim stanie Montana, został znaleziony martwy. Straż leśna podejrzewa atak niedźwiedzia i prowadzi śledztwo.

Na początku tygodnia 33-letni turysta z Florydy zaginął w Parku Narodowym Glacier w Montanie. Po raz ostatni nawiązano z nim kontakt w niedzielny wieczór, a zaginięcie zgłoszono kolejnego dnia. Od tego momentu straż parku prowadziła poszukiwania mężczyzny.

Znaleźli ciało ze śladami ataku niedźwiedzia

Niestety akcja zakończyła się tragicznie - w środę około południa strażnicy znaleźli zwłoki 33-latka kilkanaście kilometrów od szlaku, w gęsto zalesionym terenie. Zauważyli na jego ciele ślady charakterystyczne dla ataku niedźwiedzia. - Obrażenia odpowiadają tym odniesionym w wyniku spotkania z niedźwiedziem - poinformowała Służba Parków Narodowych (NPS) w komunikacie prasowym wydanym w czwartek.

NPS ostrzega, by w razie napotkania niedźwiedzia na terenie parku zachować odpowiedni dystans, najlepiej około 100 metrów. Zmiana zachowania zwierzęcia świadczy o zbyt bliskiej odległości. Do obserwacji zwierzęcia najlepiej użyć lornetki lub teleobiektywu. Należy także zapewnić sobie drogę ucieczki i zacząć się oddalać, jeśli zwierzę zacznie się zbliżać. NPS dodaje, że wszystkie niedźwiedzie mogą być niebezpieczne i należy uszanować ich przestrzeń osobistą.

Do zdarzenia doszło w Parku Narodowym Glacier w Montanie
Do zdarzenia doszło w Parku Narodowym Glacier w Montanie
Jest dochodzenie

Służba Parku Narodowego Glacier prowadzi dochodzenie w sprawie śmierci mężczyzny. Aby je ułatwić, zamknęła część szlaku, w pobliżu którego znaleziono ciało. - Służby ochrony przyrody i policja oceniają obecnie teren pod kątem aktywności niedźwiedzi i innych bieżących zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego - przekazała NPS w komunikacie.

Nie jest to pierwszy atak niedźwiedzia w Parku Narodowym Glacier w ostatnich miesiącach. W lipcu 2025 roku 34-letnia kobieta została śmiertelnie zraniona przez zwierzę nad jeziorem Janet. Poprzedni atak, który zakończył się śmiercią człowieka, miał miejsce prawie 30 lat temu, w 1998 roku, gdy mężczyzna został zabity przez niedźwiedzia grizzly.

Myślała, że to włamywacze. Prawda okazała się bardziej przerażająca
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Myślała, że to włamywacze. Prawda okazała się bardziej przerażająca

Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
