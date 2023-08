Wydra zaatakowała trzy kobiety, jedna z nich trafiła do szpitala

Do ataku doszło w środę około godziny 20 na rzecze Jefferson, dopływie Missouri, w pobliżu miasta Cardwell - poinformował w czwartek Morgan Jacobsen z organizacji rządowej Montana Fish Wildlife and Parks, która zajmuje się ochroną przyrody. Kobiety zdołały dotrzeć do brzegu i zadzwonić pod numer alarmowy. Rany jednej z nich, na twarzy i ramionach, były tak poważne, że śmigłowcem ratunkowym przewieziono ją do szpitala. Pozostałe doznały obrażeń rąk. - Nie jest to po prostu coś, co często się zdarza. Niedźwiedzie to robią, łoś też i czasami jeleń, ale wydry? To nie jest normalne - skomentował zdarzenie James Everett, zastępca szeryfa hrabstwa Jefferson.