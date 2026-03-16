Wiatr zmiótł stodołę. Osły uciekały w popłochu

Przez środkowe i wschodnie Stany Zjednoczone przetaczają się silne burze. Narodowa Służba Pogodowa ostrzegła przed ryzykiem pojawienia się tornad. W jednej z miejscowości silne podmuchy wiatru zmiotły stodołę, w której mieszkały osły.

W niedzielne popołudnie w środkowych Stanach Zjednoczonych zapanowała niebezpieczna pogoda. Jak przekazał amerykański serwis pogodowy AccuWeather, przechodzący front zetknął się z wilgocią z Zatoki Meksykańskiej, co stworzyło idealne warunki do rozwoju silnych burz.

Ryzyko tornad

Głównym zagrożeniem był silny wiatr. Narodowa Służba Pogodowa (NWS) ostrzegała przed podmuchami przekraczającym 120 kilometrów na godzinę. Najmocniej, z prędkością 123 km/h, wiało w mieście Minturn w Arkansas.

NWS przekazała także, że istnieje ryzyko rozwoju tornad pierwszej i drugiej kategorii w Ulepszonej Skali Fujity (EF), z wiatrem przekraczającym 250 km/h. Zalążki trąby pojawiły się między innymi w miejscowości Stuttgart w Arkansas.

Wiatr zmiótł stodołę z osłami

Silny wiatr doprowadził do groźnego zdarzenia na farmie w mieście Willow Springs w południowym Missouri. Podmuchy poderwały stodołę, w której znajdowały się osły. Zwierzęta uciekały w popłochu, podczas gdy wiatr zniszczył część konstrukcji. Jak przekazali właściciele farmy, żadnemu z osłów na szczęście nic się nie stało.

W nocy z niedzieli na poniedziałek strefa burz przesunęła się na wschód, sięgając od Florydy aż po Nowy Jork.

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: AccuWeather, National Weather Service, CNN

Źródło zdjęcia głównego: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

