Wiatr zmiótł stodołę. Osły uciekały w popłochu

W niedzielne popołudnie w środkowych Stanach Zjednoczonych zapanowała niebezpieczna pogoda. Jak przekazał amerykański serwis pogodowy AccuWeather, przechodzący front zetknął się z wilgocią z Zatoki Meksykańskiej, co stworzyło idealne warunki do rozwoju silnych burz.

Ryzyko tornad

Głównym zagrożeniem był silny wiatr. Narodowa Służba Pogodowa (NWS) ostrzegała przed podmuchami przekraczającym 120 kilometrów na godzinę. Najmocniej, z prędkością 123 km/h, wiało w mieście Minturn w Arkansas.

NWS przekazała także, że istnieje ryzyko rozwoju tornad pierwszej i drugiej kategorii w Ulepszonej Skali Fujity (EF), z wiatrem przekraczającym 250 km/h. Zalążki trąby pojawiły się między innymi w miejscowości Stuttgart w Arkansas.

With updated forecast information, here are our timing estimates. We continue to monitor the mid-Mississippi Valley into the Mid-South for storm development this afternoon. See https://t.co/cpnLqiKdeW and https://t.co/YX4AE4omzj for the latest information. pic.twitter.com/USX229c2CR — NWS Storm Prediction Center (@NWSSPC) March 15, 2026 Rozwiń

Wiatr zmiótł stodołę z osłami

Silny wiatr doprowadził do groźnego zdarzenia na farmie w mieście Willow Springs w południowym Missouri. Podmuchy poderwały stodołę, w której znajdowały się osły. Zwierzęta uciekały w popłochu, podczas gdy wiatr zniszczył część konstrukcji. Jak przekazali właściciele farmy, żadnemu z osłów na szczęście nic się nie stało.

W nocy z niedzieli na poniedziałek strefa burz przesunęła się na wschód, sięgając od Florydy aż po Nowy Jork.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Rekordowa burza nad Stanami. Pół miliona osób bez prądu