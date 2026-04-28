Świat Wiatr łamał drzewa jak zapałki. Jedna osoba nie żyje Franciszek Wajdzik |

W ostatnich dniach mieszkańcy Stanów Zjednoczonych zmagają się z niebezpiecznymi warunkami pogodowymi. W wielu regionach występują burze z wichurami. Lokalnie pojawiają się także tornada. W poniedziałek chwile grozy przeżyli mieszkańcy zachodniej części stanu Michigan.

Ludzie uwięzieni w domach

Niebezpieczne warunki wystąpiły w wielu hrabstwach Michigan. W Kent zginęła jedna osoba, na którą spadło drzewo. Z kolei w Kalamazoo silny wiatr powalił wiele drzew, z których kilka spadło na domy. Na miejscu interweniowały służby, które wydobywały ludzi z częściowo zniszczonych budynków. Co najmniej jedna osoba została zabrana do szpitala. Doszło także do masowej awarii prądu. W poniedziałek bez energii elektrycznej było ponad 70 tysięcy mieszkańców.

Niespokojnie było również w hrabstwie Ottawa. Jeden z mieszkańców opisał w rozmowie z lokalnymi mediami, że w trakcie burzy usłyszał głośny huk. - Widać porozrzucane gałęzie, które uderzyły w dom, w dach, w okna, w elewację, w drzwi - powiedział Ian Bacheller.

Według prognoz fala burz z silnym wiatrem nie opuści Stanów Zjednoczonych. Meteorolodzy ostrzegają, że we wtorek nawet 60 milionów osób może odczuć skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych w tym kraju.