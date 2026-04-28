Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Wiatr łamał drzewa jak zapałki. Jedna osoba nie żyje

|
Silny wiatr powalał drzewa w Michigan
Zniszczenia w zachodnim Michigan
Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Co najmniej jedna osoba nie żyje w skutek silnego wiatru, który nawiedził zachodnie regiony stanu Michigan w USA. Poniedziałkowe wichury powaliły tam wiele drzew, z których część spadła na domy.

W ostatnich dniach mieszkańcy Stanów Zjednoczonych zmagają się z niebezpiecznymi warunkami pogodowymi. W wielu regionach występują burze z wichurami. Lokalnie pojawiają się także tornada. W poniedziałek chwile grozy przeżyli mieszkańcy zachodniej części stanu Michigan.

Dwie osoby nie żyją. Wiele rodzin zostało bez dachu nad głową
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dwie osoby nie żyją. Wiele rodzin zostało bez dachu nad głową

Ludzie uwięzieni w domach

Niebezpieczne warunki wystąpiły w wielu hrabstwach Michigan. W Kent zginęła jedna osoba, na którą spadło drzewo. Z kolei w Kalamazoo silny wiatr powalił wiele drzew, z których kilka spadło na domy. Na miejscu interweniowały służby, które wydobywały ludzi z częściowo zniszczonych budynków. Co najmniej jedna osoba została zabrana do szpitala. Doszło także do masowej awarii prądu. W poniedziałek bez energii elektrycznej było ponad 70 tysięcy mieszkańców.

Niespokojnie było również w hrabstwie Ottawa. Jeden z mieszkańców opisał w rozmowie z lokalnymi mediami, że w trakcie burzy usłyszał głośny huk. - Widać porozrzucane gałęzie, które uderzyły w dom, w dach, w okna, w elewację, w drzwi - powiedział Ian Bacheller.

Według prognoz fala burz z silnym wiatrem nie opuści Stanów Zjednoczonych. Meteorolodzy ostrzegają, że we wtorek nawet 60 milionów osób może odczuć skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych w tym kraju.

Źródło: CNN, FOX Weather, WWMT, FOX 17

Źródło zdjęcia głównego: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Udostępnij:
Tagi:
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Mgła, przymrozek i słońce
"Najbliższe noce będą jeszcze chłodniejsze"
Prognoza
Wiosna rozwija się w szybkim tempie.JPG
Będzie chłodno, miejscami zimno
Prognoza
Mroźna noc
Żółte alarmy na terenie niemal całego kraju
Prognoza
Wieloryb Timmy
Kolejna próba ratowania Timmy'ego. Jest nowy plan
Świat
Przymrozki
Zimna noc w części kraju
Prognoza
AdobeStock_254434982
Martwe leniwce w magazynie. Przeżyły "szok termiczny"
Świat
Świnica widoczna z Kasprowego Wierchu, 27.04.26
Tragedia w Tatrach. Zginął turysta
Polska
Pożary
"Nie pozwolimy, by ludzie znów stracili to, co najcenniejsze"
Świat
Majówka, grill
Ponad 20 stopni w majówkę. Tam aura dopisze
Prognoza
Radioteleskopy obserwatorium ALMA na pustyni Atakama
Są tam największe teleskopy. Już wkrótce mogą mieć problemy
Świat
Zniszczony dom po przejściu tornada w Teksasie
Dwie osoby nie żyją. Wiele rodzin zostało bez dachu nad głową
Świat
Piorun, drzewo
Burze przetoczyły się przez kraj. Nie żyje kilkanaście osób
Świat
Do trzęsienia ziemi doszło w prefekturze Hokkaido na północy Japonii
Japonia. Kolejne trzęsienie w przeciągu kilku dni
Świat
Przymrozek
Mroźny poranek w Polsce. Gdzie było najzimniej
Polska
Pochmurno, rozpogodzenia
Słońce będzie przebijać się przez chmury
Prognoza
Bóbr pływa w Morskim Oku
Po raz pierwszy udało się go nagrać w Tatrach
Polska
Noc, przymrozki
Nocą prawie cała Polska na minusie
Prognoza
Wichury w Polsce
Uszkodzone dachy, powalone drzewa. Ponad dwa tysiące interwencji
Polska
Burza chmury pogoda
Gdzie jest burza? Błyska się i pada
Polska
Trzęsienie ziemi w Norwegii w okolicach Oslo
"Nie sądziłam, że doświadczymy tutaj czegoś takiego"
Świat
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Co przyniesie majówka
Prognoza
imageTitle
Sypnęło śniegiem. Wasze zdjęcia i nagrania
Polska
Małe zachmurzenie, mało chmur, chmury
Zdradliwe błękitne niebo. "Proszę nie wierzyć temu, co widzicie przez okno"
Prognoza
Silny wiatr, wichury
"Zachowaj ostrożność podczas aktywności na zewnątrz"
Polska
Przymrozek
IMGW ostrzega przed przymrozkami
Prognoza
Deszcz, chłodno, parasol
Czeka nas chłodny dzień z przelotnymi opadami
Polska
Indie zmagają się z ekstremalnym upałem
Ponad 45 stopni Celsjusza na termometrach. Upał rozlewa się po kraju
Świat
Opady deszczu ze śniegiem w nocy
W nocy może spaść śnieg z deszczem
Polska
Pożar na północy Japonii
Ewakuowano jedną trzecią populacji miasta. Trwa walka z pożarami
Świat
Prognoza odchylenia temperatury powyżej normy na wys. 1,5 km
Idzie zimno. A co z majówką?
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom