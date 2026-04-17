Zerwany most, zdmuchnięta stodoła i brak perspektyw na poprawę pogody Krzysztof Posytek |

Woda powodziowa zarwała most na rzece Boardman w amerykańskim stanie Michigan Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Amerykański stan Michigan od kilku dni zmaga się z powodziami wywołanymi ulewami i roztopami. W sobotę 11 kwietnia gubernatorka Gretchen Whitmer ogłosiła stan nadzwyczajny w hrabstwie Cheboygan z powodu podnoszącego się poziomu wody i przerwania wału w dorzeczu rzeki Little Black. W środę 15 kwietnia rozszerzyła stan nadzwyczajny na 32 kolejne hrabstwa.

Zerwane mosty, zalane drogi

Wody powodziowe zniszczyły wiele dróg i mniejszych mostów. Jak poinformowała gazeta "Detroit News", zniszczenia objęły znaczny obszar Dolnego Półwyspu - od hrabstwa Grand Traverse nad jeziorem Michigan po hrabstwo Presque Isle nad jeziorem Huron. Spotkania z masami wody nie wytrzymał także jeden z większych mostów. Mowa o przeprawie na rzece Boardman, znanej także jako Ottaway, na południe od miasta Traverse City we wspomnianym hrabstwie Grand Traverse. Z powodu zniszczenia mostu, którym codziennie przejeżdżają tysiące aut, zamknięto pobliski park. Ponadto wyłączono z użytku zalane fragmenty wielu okolicznych dróg.

Nigdy nie widział takiego wezbrania

Powodzie nawiedziły także wybrzeże jeziora Black. Na miejscu byli reporterzy stacji WTIV, który obserwowali, jak mieszkańcy wynosili z domów swój dobytek i pokazywali, że woda sięgała kilkudziesięciu centymetrów. Bill Rettray, który mieszka nad jeziorem od dekad, przyznał, że nigdy nie widział takiego wezbrania.

- Dziś rano, popijając kawę, zobaczyłem przepływającą tratwę. Nie chciałem, żeby uderzyła w mój albo czyjś dom, więc wziąłem linę i przywiązałem ją do drzewa. Mam nadzieję, że właściciel odbierze ją wiosną - relacjonował Rettray.

Wysoki poziom wody w okolicach tamy White River w amerykańskim stanie Michigan Źródło: Scott Kroepel/2026 Cable News Network All Rights Reserved

Rozwinęły się tornada, mogą pojawić się kolejne

Zagrożeniem dla mieszkańców Michigan są nie tylko powodzie, lecz także tornada. Oddział amerykańskiej Narodowej Służby Pogodowej (NWS) w Grand Rapids podał, że w nocy z wtorku na środę zaobserwował w stanie osiem słabych trąb powietrznych. Kilka osiągnęło pierwszą kategorię w ulepszonej skali Fujity, co oznacza, że prędkość wiatru była w przedziale 117-180 kilometrów na godzinę.

Jedno z tornad natarło na farmę Janet Hull. Gdy kobieta schroniła się w piwnicy, szalejący żywioł zniszczył stodołę i doprowadził do uwolnienia się setek krów. Na szczęście Hull nie musiała sprowadzać zwierząt z powrotem sama - pomogli jej w tym sąsiedzi. - To wspaniałe uczucie, gdy społeczność jest tak zjednoczona, gdy dzieje się coś strasznego. Nie życzę tego nikomu, ale dziękuję Bogu za wszystkich sąsiadów, przyjaciół i rodzinę. Są najlepsi, więc nie jestem w stanie im wystarczająco podziękować - przyznała Hull.

Tornado zniszczyło stodołę w Michigan Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

NWS w Grand Rapids ostrzega, że pogoda ma być groźna w Michigan także w piątek. Według meteorologów przez stan przejdzie linia szkwału - nieprzerwana lub prawie nieprzerwana linia silnych burz, która przyniesie silny wiatr i ryzyko powstania kolejnych tornad. Eksperci zaapelowali do mieszkańców o śledzenie komunikatów pogodowych.