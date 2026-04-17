Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Zerwany most, zdmuchnięta stodoła i brak perspektyw na poprawę pogody

|
Woda powodziowa zarwała most na rzece Boardman w amerykańskim stanie Michigan
Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Niebezpieczna pogoda to w ostatnich dniach codzienność mieszkańców Michigan. Stan nawiedziły powodzie, a poza tym pojawiły się tornada, które zniszczyły między innymi stodołę, uwalniając setki krów. Meteorolodzy ostrzegają, że to nie koniec groźnej aury.

Amerykański stan Michigan od kilku dni zmaga się z powodziami wywołanymi ulewami i roztopami. W sobotę 11 kwietnia gubernatorka Gretchen Whitmer ogłosiła stan nadzwyczajny w hrabstwie Cheboygan z powodu podnoszącego się poziomu wody i przerwania wału w dorzeczu rzeki Little Black. W środę 15 kwietnia rozszerzyła stan nadzwyczajny na 32 kolejne hrabstwa.

Zerwane mosty, zalane drogi

Wody powodziowe zniszczyły wiele dróg i mniejszych mostów. Jak poinformowała gazeta "Detroit News", zniszczenia objęły znaczny obszar Dolnego Półwyspu - od hrabstwa Grand Traverse nad jeziorem Michigan po hrabstwo Presque Isle nad jeziorem Huron. Spotkania z masami wody nie wytrzymał także jeden z większych mostów. Mowa o przeprawie na rzece Boardman, znanej także jako Ottaway, na południe od miasta Traverse City we wspomnianym hrabstwie Grand Traverse. Z powodu zniszczenia mostu, którym codziennie przejeżdżają tysiące aut, zamknięto pobliski park. Ponadto wyłączono z użytku zalane fragmenty wielu okolicznych dróg.

Nigdy nie widział takiego wezbrania

Powodzie nawiedziły także wybrzeże jeziora Black. Na miejscu byli reporterzy stacji WTIV, który obserwowali, jak mieszkańcy wynosili z domów swój dobytek i pokazywali, że woda sięgała kilkudziesięciu centymetrów. Bill Rettray, który mieszka nad jeziorem od dekad, przyznał, że nigdy nie widział takiego wezbrania.

- Dziś rano, popijając kawę, zobaczyłem przepływającą tratwę. Nie chciałem, żeby uderzyła w mój albo czyjś dom, więc wziąłem linę i przywiązałem ją do drzewa. Mam nadzieję, że właściciel odbierze ją wiosną - relacjonował Rettray.

Klatka kluczowa-366752
Wysoki poziom wody w okolicach tamy White River w amerykańskim stanie Michigan
Źródło: Scott Kroepel/2026 Cable News Network All Rights Reserved

Rozwinęły się tornada, mogą pojawić się kolejne

Zagrożeniem dla mieszkańców Michigan są nie tylko powodzie, lecz także tornada. Oddział amerykańskiej Narodowej Służby Pogodowej (NWS) w Grand Rapids podał, że w nocy z wtorku na środę zaobserwował w stanie osiem słabych trąb powietrznych. Kilka osiągnęło pierwszą kategorię w ulepszonej skali Fujity, co oznacza, że prędkość wiatru była w przedziale 117-180 kilometrów na godzinę.

Jedno z tornad natarło na farmę Janet Hull. Gdy kobieta schroniła się w piwnicy, szalejący żywioł zniszczył stodołę i doprowadził do uwolnienia się setek krów. Na szczęście Hull nie musiała sprowadzać zwierząt z powrotem sama - pomogli jej w tym sąsiedzi. - To wspaniałe uczucie, gdy społeczność jest tak zjednoczona, gdy dzieje się coś strasznego. Nie życzę tego nikomu, ale dziękuję Bogu za wszystkich sąsiadów, przyjaciół i rodzinę. Są najlepsi, więc nie jestem w stanie im wystarczająco podziękować - przyznała Hull.

Klatka kluczowa-366888
Tornado zniszczyło stodołę w Michigan
Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

NWS w Grand Rapids ostrzega, że pogoda ma być groźna w Michigan także w piątek. Według meteorologów przez stan przejdzie linia szkwału - nieprzerwana lub prawie nieprzerwana linia silnych burz, która przyniesie silny wiatr i ryzyko powstania kolejnych tornad. Eksperci zaapelowali do mieszkańców o śledzenie komunikatów pogodowych.

Źródło: Detroit News, WDIV, CNN, NWS Grand Rapids

Źródło zdjęcia głównego: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Udostępnij:
Tagi:
USAPowódźrzekatornado
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Po dziewięciu dniach poszukiwań koreańskie służby złapały wilka, który uciekł z zoo
Szukali go dziewięć dni. Wilk Neukgu złapany
Świat
Gęsta mgła
Piątkowy poranek z alarmami w trzech województwach
Polska
Deszcz i wiatr
Miejscami popada i silniej powieje
Prognoza
Kociak Elmer przed oczyszczeniem z kleju
Uratowali kota. Był cały oblepiony, nie mógł jeść i pić
Świat
Deszczowa noc
W nocy nad Polską przewędruje strefa opadów
Prognoza
Mrówki zabezpieczone w bagażu obywatela Chin
Chciał przemycić mrówki, został skazany na rok więzienia
Świat
Opady deszczu, deszcz
Widać mocniejsze opady deszczu
Prognoza
Wzburzone wody Atlantyku
Załamanie się kluczowego dla Europy systemu? Co mówią analizy
Nauka
Antycyklon nad Europą w czwartek, 16 kwietnia
Antycyklon utworzy blokadę nad Polską. Kiedy zostanie sforsowana
Polska
Upał
Upał wpływa na zachowanie mieszkańców miast
Nauka
Potężne gradobicie w stanie Ohio
"To były kule lodowe rzucane w okna"
Świat
Wyjątkowo sucho w warstwie do 40 cm - dane Clim4Cast
W Polsce jest wyjątkowo sucho
Polska
Przymrozek
IMGW ostrzega przed przymrozkami
Polska
Wiosna, deszcz, pochmurno
Tu może dziś przelotnie popadać
Prognoza
Uszkodzony przez burzę kościół w Wisconsin
Wichura zerwała dach kościoła. "Tak wielkich zniszczeń jeszcze nie widziałem"
Świat
Mgła, zamglenie, noc, ograniczona widzialność
Nocą widzialność może spaść miejscami do 100 metrów
Prognoza
Timmy otrzyma jeszcze jedną szansę na ratunek
Zwrot akcji w sprawie Timmy'ego. Podejmą jeszcze jedną próbę uratowania humbaka
Świat
Tak będzie przemieszczał się pył nad Europą
Pył znad Sahary na naszym niebie. Tu niebo jeszcze zmętnieje
Polska
Tajfun Sinlaku wywołał poważne zniszczenia na wyspie Saipan w archipelagu Marianów Północnych
Sinlaku sunie po Pacyfiku. Amerykańskie wojsko ostrzegło swój personel
Świat
Rekin polarny z hrabstwa Sligo w Irlandii
Miał 150 lat, czyli był młodzieniaszkiem. Niezwykły widok na plaży
Świat
Karambol na ponad 70 pojazdów na autostradzie w Kolorado
Karambol na ponad 70 pojazdów. Pomogła lokalna społeczność
Świat
deszcz, ulewa, wiosna
W weekend nawet 20 stopni, później przyjdzie duża zmiana
Prognoza
Minigejzery na parkingu lotniska
Gejzery wody na lotnisku. "Niewiarygodne, co się teraz dzieje"
Świat
Rekiny otoczyły skuter u wybrzeży Karoliny Północnej
Łowił ryby, nagle otoczyły go rekiny. Nagranie
Ciekawostki
Powódź w hrabstwie Cheboygan w stanie Michigan
Przerwane wały przeciwpowodziowe. Ewakuują mieszkańców
Świat
Deszczowy, wiosenny dzień
To będzie deszczowy dzień
Prognoza
Tornado w Kansas
"Myśleliśmy, że mamy jeszcze czas. Okazało się, że nie"
Świat
Bóbr wszedł do sklepu
"Był zdezorientowany, ubrany na brązowo". Pojawił się w sklepie
Ciekawostki
Opady deszczu nocą
Pogoda na noc i na środę. Co nas czeka
Prognoza
Wzburzone morze, fale, ocean
Zbadali rozmieszczenie rtęci w oceanach. Pomogły ptaki
Nauka
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom