Mewy przymarzły do tafli jeziora. "Czułem się wspaniale, przynajmniej próbowałem im pomóc"

Atak zimy w USA

Mewy utknęły w zamarzniętym jeziorze

- Kiedy w końcu przywrócili zasilanie i wyszliśmy z "trybu przetrwania", chodziłem po okolicy z łopatą, szukając każdego, kto potrzebował pomocy. Sytuacja wydawała się całkiem stabilna, więc wszedłem do parku z psem i natknąłem się na faceta, który stał nad czymś - opowiadał Gallivan w rozmowie z ABC News. Jak się okazało, to był jeden z sąsiadów matki, który próbował uratować mewę. Ptak utknął w zamarzniętej wodzie jeziora Erie. Mężczyzna bez wahania pospieszył z pomocą.

- Później się okazało, że to były dziesiątki mew zamrożonych w lodzie, część znajdowała się pod nim - opowiadał Seamus. Bardzo szybko do akcji ratowania mew dołączył jego kolega. Uwolnili najpierw kilka ptaków z pomocą młotka, po czym Gallivan i McArthur wrócili z dłutami i śrubokrętami, aby uratować więcej ptaków. - Lód był dość gruby. To nie było coś, co można było łatwo złamać rękami, czy coś w tym stylu - relacjonował McArthur w rozmowie z ABC News.