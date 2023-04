Meteor spadł na ziemię. Teraz za znalezienie jego fragmentów wyznaczono nagrodę

Kula ognia, która 8 kwietnia przecięła niebo nad Stanami Zjednoczonymi i Kanadą, została wykryta przez amerykański radar. Dzięki niej laboratorium Astromaterials Research and Exploration Science (ARES) należące do NASA obliczyło potencjalne miejsce, gdzie mogą znajdować się szczątki meteoru. Z obliczeń wynika, że są to okolice miasta Calais w stanie Maine. Dlatego też muzeum w tym stanie oferuje wysoką nagrodę dla tego, kto znajdzie fragmenty kosmicznej skały.