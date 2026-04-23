Świat

Złapali trzymetrowego rekina. "To była szalona walka"

Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Dla pewnej rodziny z Massachusetts wyprawa wędkarska u wybrzeży Florydy okazała się połowem życia. Kilka kilometrów od brzegu udało im się schwytać trzymetrowego żarłacza białego.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 20 kwietnia. Ojciec z synem wynajęli łódkę, chcieli łowić ryby u wybrzeży miasta Fort Lauderdale. Nie przypuszczali jednak, że ich wyprawa potoczy się w taki sposób. W pewnym momencie na linkę przymocowaną do łodzi złapał się mierzący trzy metry żarłacz biały. Rozpoczęła się długa i zaciekła walka.

- Byłem tak wyczerpany walką, że tata musiał mi pomóc - powiedział w rozmowie z amerykańską stacją CBS News Donovan Smith, który przyjechał z miasta Reading w stanie Massachusetts do południowej Florydy. - To była szalona walka, prawdopodobnie najdziwniejszy moment w moim życiu - opisywał.

Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

"Łowię tu od siedmiu lat i nigdy żadnego rekina nie złapałem"

Donovan i jego ojciec, Judd Smith, na początku nie zdawali sobie sprawy z tego, co udało im się złapać.

- Nie wiedzieliśmy, co mamy, dopóki nie zaczęliśmy go wyciągać. Trwało to wieki, bo był ogromny - powiedział Judd Smith.

Ten połów był również wyjątkowy dla sternika łodzi. - To było absolutnie niesamowite doświadczenie, łowię tu od siedmiu lat i nigdy żadnego rekina nie złapałem - powiedział sternik Logan Graf.

Amerykańscy biolodzy donoszą, że choć żarłacze białe są rzadkie, pojawiają się u wybrzeży południowej Florydy. - Zjawiają się głównie w chłodniejszych miesiącach roku - powiedziała Catherine Macdonald, dyrektorka programu badań i ochrony rekinów z Uniwersytetu Miami. Dodała, że ​​żarłacze białe unikają płytkich wód, co oznacza, że ​​plażowicze zwykle nie są narażeni na ataki z ich strony.

Co się stało ze schwytanym rekinem? Po wciągnięciu go na pokład rodzina wypuściła zwierzę na wolność, ponieważ żarłacze białe są gatunkiem chronionym.

Źródło: CBS News

Źródło zdjęcia głównego: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
