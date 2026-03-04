Mieszkańcy skarzą się na fatalny stan dróg po zimie Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Mieszkańcy wielu części amerykańskiego stanu Massachusetts mają problemy z dziurami, które utworzyły się na drogach po niedawnej śnieżycy. W mieście Watertown pod Bostonem nowe rozpadliny w jezdniach pojawiają się non stop.

- Dość nieprzyjemnie jeździ się po okolicy - żaliła się mieszkanka miasta Susan Higgins w rozmowie z lokalnymi mediami.

Teraz temperatura zaczyna rosnąć, a śnieg rozpuszcza się, co oznacza, że dziur jeszcze przybywa, pogłębiając problem.

- Czasami trafia się na tak dużą dziurę, że przebija się obie opony po prawej stronie auta - mówił David Velazquez, pracownik warsztatu samochodowego, który to przeżywa teraz prawdziwe oblężenie. - Jesteśmy cały czas zajęci - dodał.

"Opona eksplodowała"

W niektórych przypadkach za uszkodzenia spowodowane dziurami na drodze można otrzymać rekompensatę finansową od władz miasta bądź hrabstwa. Niektóre naprawy mogą być bowiem bardzo kosztowne.

Jeden z mieszkańców "padł ofiarą" wielkiej dziury w drodze i teraz musi wymienić wszystkie cztery opony.

- Mój syn jechał samochodem przez Plac Watertown Square i wpadł w głęboką dziurę. Opona eksplodowała - opowiadał Ned Moan.

Susan Higgins dodała zaś, że stan niektórych dróg jest tak zły, że ominięcie dziur graniczy z cudem.

- Prawdopodobnie pod koniec sezonu, kiedy zaczną naprawiać drogi, będę musiała ponownie wyregulować koła - przyznała.

Opracował Damian Dziugieł