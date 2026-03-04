Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

USA. Śnieg się rozpuszcza, ale jest nowy problem. "Opona eksplodowała"

Złe warunki na drogach po zimie
Mieszkańcy skarzą się na fatalny stan dróg po zimie
Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Po tym, jak w ostatnim czasie amerykański stan Massachusetts nawiedziły śnieżyce, pojawił się nowy problem. Na drogach potworzyły się ogromne dziury, co znacznie uprzykrza życie kierowcom. Warsztaty samochodowe przeżywają prawdziwe oblężenie.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Mieszkańcy wielu części amerykańskiego stanu Massachusetts mają problemy z dziurami, które utworzyły się na drogach po niedawnej śnieżycy. W mieście Watertown pod Bostonem nowe rozpadliny w jezdniach pojawiają się non stop.

- Dość nieprzyjemnie jeździ się po okolicy - żaliła się mieszkanka miasta Susan Higgins w rozmowie z lokalnymi mediami.

Teraz temperatura zaczyna rosnąć, a śnieg rozpuszcza się, co oznacza, że dziur jeszcze przybywa, pogłębiając problem.

- Czasami trafia się na tak dużą dziurę, że przebija się obie opony po prawej stronie auta - mówił David Velazquez, pracownik warsztatu samochodowego, który to przeżywa teraz prawdziwe oblężenie. - Jesteśmy cały czas zajęci - dodał.

Ta zima sprawiła, że "Bukareszt wygląda, jakby został zbombardowany"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ta zima sprawiła, że "Bukareszt wygląda, jakby został zbombardowany"

"Opona eksplodowała"

W niektórych przypadkach za uszkodzenia spowodowane dziurami na drodze można otrzymać rekompensatę finansową od władz miasta bądź hrabstwa. Niektóre naprawy mogą być bowiem bardzo kosztowne.

Jeden z mieszkańców "padł ofiarą" wielkiej dziury w drodze i teraz musi wymienić wszystkie cztery opony.

- Mój syn jechał samochodem przez Plac Watertown Square i wpadł w głęboką dziurę. Opona eksplodowała - opowiadał Ned Moan.

Susan Higgins dodała zaś, że stan niektórych dróg jest tak zły, że ominięcie dziur graniczy z cudem.

- Prawdopodobnie pod koniec sezonu, kiedy zaczną naprawiać drogi, będę musiała ponownie wyregulować koła - przyznała.

Opracował Damian Dziugieł

Źródło: WBZ

Źródło zdjęcia głównego: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Udostępnij:
Tagi:
ZimaUSA
Czytaj także:
Pająk Agelenopsis pennsylvanica
Mogą budzić w nas strach, "mają fundamentalne znaczenie"
Ciekawostki
Robacza Pełnia Księżyca, Dąbrowa Tarnowska (Małopolskie)
Tak prezentowała się Pełnia Robaczego Księżyca
Ciekawostki
Będą pojawiać się przymrozki
Tu w kolejnych dniach IMGW może wydać alarmy
Prognoza
Silny wiatr
Dziś miejscami spodziewany jest silniejszy wiatr
Prognoza
Mroźny poranek, mroźna noc
Gdzie nocą temperatura spadnie poniżej zera
Prognoza
Całkowite zaćmienie Księżyca obserwowane z Korei Południowej
Całkowite zaćmienie Księżyca na zdjęciach i nagraniach
Ciekawostki
Pożary lasów w Kanadzie
Ptaki ucichły przez dym z pożarów
Nauka
Krokodyl w strumieniu
Nie powinno go tu być. Myśleli, że to wytwór AI
Ciekawostki
Wczesna wiosna, pogodnie, ciepło
Blokada wyżowa. Jak długo może potrwać
Prognoza
Prognozowane opady w USA
Nadchodzą burze. Pogoda zacznie się psuć w środę
Upał w Sydney (zdjęcie ilustracyjne)
Od fali upałów do powodzi. Aura najbardziej rozchwiana od lat
Widzowie streama pomagają rybom w tarle
Dzwonek dla ryb. Internauci oglądają stream i pomagają w tarle
Ciekawostki
Mgła, poranek
Gęste mgły w części kraju. W mocy alarmy IMGW
Prognoza
Słońce, pszczoły, wiosna
Dużo słońca i nawet 16 stopni na termometrach
Prognoza
Andrzej Gąsienica-Józkowy "Pinio"
Andrzej Gąsienica-Józkowy nie żyje. Był ratownikiem TOPR przez 40 lat
Polska
Mróz, księżyc i lekkie chmury
Tutaj nocą złapie lekki mróz
Prognoza
Norwegia. Mors pojawił się w ogrodzie
Norwegia. Mors odpoczywał na terenie posesji
Ciekawostki
Zboczem norweskiego fiordu zeszło osuwisko
Skały zsunęły się ze zbocza fiordu. Wybiegli z domu bez butów
Wiosna meteorologiczna się postarała
Wiosna na całego. Jak ciepło będzie
Prognoza
Asteroida mijająca Ziemię - wizualizacja
Gigantyczne pole szkła. Pozostawiła je po sobie asteroida
Nauka
Upały w Indiach w 2024 roku
Czy 2026 będzie najcieplejszy? El Nino może namieszać
Nauka
Upał, gorąco
Ponad 40 stopni na termometrach. Rekord ciepła zagrożony
Dziura w ziemi w indonezyjskiej wiosce Pondok Balik
Gigantyczna dziura w ziemi. Cały czas się powiększa
Powodzie w Południowej Australii
"Nigdy nie widziałam takiego deszczu"
Mgły
Gęste mgły. Tu należy uważać
Prognoza
Słońce przebija się przez chmury
Słońce przebije się przez chmury
Prognoza
Ostrzeżenia hydrologiczne, wysoki stan wody
Tu sytuacja na rzekach nadal jest niebezpieczna
Prognoza
Kilkudniowe śnieżyce uwięziły mieszkańców Alaski w domach
Spadły prawie trzy metry śniegu. Mieszkańcom kończą się opał i leki
Noc, deszcz, mokra nawierzchnia
Kto nocą powinien spodziewać się opadów
Prognoza
Pod 74-letnim wędkarzem z gminy Gardeja (woj. pomorskie) załamał się lód
Lód załamał się pod wędkarzem. Mężczyzna nie przeżył
Polska
Zwiń opisWięcej
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom