Jej pasją jest szukanie skamielin, pod choinkę dostała wodery. Znalazła ząb, który ma 15 milionów lat

Dziewięciolatka u wybrzeży stanu Maryland znalazła ząb należący do megalodona, czyli żyjącego miliony lat temu gatunku rekina. To jeden z kilkuset podobnych okazów, jakimi może pochwalić się młoda Amerykanka. Rozmiar skamieliny zaskoczył ekspertów.

Dziewięcioletnia Molly Sampson i jej 17-letnia siostra Natalie pasjonują się poszukiwaniem skamielin. Młodsza z sióstr w przyszłości chce zostać paleontolożką. Obie w ubiegłym roku zażyczyły sobie pod choinkę buty wodery, aby móc realizować swoje hobby niczym profesjonaliści.

Kiedy dostały wymarzony prezent, nie czekały długo, by go przetestować. Rano 25 grudnia, w Boże Narodzenie, wybrały się z ojcem do parku Calvert Cliffs u wybrzeży Maryland w poszukiwaniu szczątków dawnych zwierząt. Wtedy młodsza z sióstr dokonała rzadkiego odkrycia, które zaskoczyło nawet specjalistów.

9-letnia dziewczynka znalazła ząb megalodona

Udało jej się znaleźć skamieniały ząb, który był większy od jej dłoni. Tak jak za każdym razem rodzina zabrała znalezisko do muzeum morskiego Calvert Marine Museum w mieście Solomons. Paleontolog Stephen Godfrey, który od lat zajmuje się oceną okazów znajdowanych przez dziewczynkę, przyznał, że jest pod wrażeniem jej najnowszego odkrycia. Potwierdził w tym tygodniu, że ząb należał do megalodona, czyli prehistorycznego rekina. Jak ocenił, liczy on prawdopodobnie około 15 milionów lat, a jego posiadacz mierzył 13-15 metrów długości.

Melagodon (Otodus megalodon lub Carcharocles megalodon) to wymarły gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej, żyjącej w okresie od 23 do trzech milionów lat temu. To największa znana ryba drapieżna, która występowała we wszystkich morzach na świecie, z wyjątkiem tych otaczających Antarktydę. Według naukowców rekiny te miały długość do 16 m, sama ich głowa mierzyła 4,65 m, płetwa grzbietowa - 1,62 m, a ogon - 3,85 m. Mogły ważyć nawet 60 ton.

"Tak duże są naprawdę rzadkie"

- Zęby megalodona znajdowane są dość regularnie wzdłuż Calvert Cliffs, ale tak duże są naprawdę rzadkie - zaznaczył Godfrey cytowany w środę przez "The Washington Post".

Matka Molly - Alicia - powiedziała, że to szósty ząb megalodona znaleziony przez jej córkę, przy czym ten jest "zdecydowanie największy". Dodała, że może się ona pochwalić kolekcją liczącą już w sumie 400 podobnych okazów.

