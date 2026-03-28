Martwy sejwal na plaży w Nowym Jorku. To gatunek zagrożony wyginięciem

Martwy sejwal na plaży w Nowym Jorku

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Organizacja pozarządowa Atlantic Marine Conservation Society poinformowała, że zwłoki płetwala czerniakowego (łac. Balaenoptera borealis), zwanego też sejwalem, zauważono we wtorek. Unosiły się na wodach przybrzeżnych nowojorskiego hrabstwa Queens. W czwartek 26 marca płetwal został znaleziony na brzegu plaży Rockaway.

Robert DiGiovanni, dyrektor wykonawczy i główny specjalista stowarzyszenia przekazał w rozmowie z agencją informacyjną Reuters, że samiec ssaka morskiego mierzył około 10 metrów długości. Dodał, że płetwale czerniakowe nie są często widywane przy brzegu w tym rejonie, ale znane są przypadki pojawiania się w wodach okalających ten teren.

Wiadomo, co mogło go zabić

W piątek 27 marca przeprowadzono sekcję zwłok zwierzęcia. Jak podały lokalne media, sejwal zginął najprawdopodobniej w wyniku zderzenia z łodzią. Mają o tym świadczyć wyraźne otarcia i stłuczenia wzdłuż jednego z boków płetwala. Jego próbki tkanki zostały przekazane do laboratorium w celu przeprowadzenia dalszych badań, zanim sporządzony zostanie pełny raport dotyczący przyczyny śmierci.

Według amerykańskiej rządowej agencji National Marine Fisheries Service (NOAA Fisheries), sejwale są w Stanach Zjednoczonych uznane za gatunek zagrożony wyginięciem. Jednymi z głównych zagrożeń dla tego gatunku są zderzenia ze statkami oraz zaplątanie się ssaków w sieci rybackie.

Sejwal na plaży w Nowym Jorku Źródło: Reuters