Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Martwy sejwal na plaży w Nowym Jorku. To gatunek zagrożony wyginięciem

|
Sejwal na plaży w Nowym Jorku
Martwy sejwal na plaży w Nowym Jorku
Źródło: Reuters
Na plaży Rockaway w Nowym Jorku znaleziono martwego płetwala czerniakowego. To gatunek, który w Stanach Zjednoczonych uznawany jest za zagrożony wyginięciem. Po sekcji zwłok udało się ustalić prawdopodobną przyczynę śmierci zwierzęcia.

Organizacja pozarządowa Atlantic Marine Conservation Society poinformowała, że zwłoki płetwala czerniakowego (łac. Balaenoptera borealis), zwanego też sejwalem, zauważono we wtorek. Unosiły się na wodach przybrzeżnych nowojorskiego hrabstwa Queens. W czwartek 26 marca płetwal został znaleziony na brzegu plaży Rockaway.

Robert DiGiovanni, dyrektor wykonawczy i główny specjalista stowarzyszenia przekazał w rozmowie z agencją informacyjną Reuters, że samiec ssaka morskiego mierzył około 10 metrów długości. Dodał, że płetwale czerniakowe nie są często widywane przy brzegu w tym rejonie, ale znane są przypadki pojawiania się w wodach okalających ten teren.

Wiadomo, co mogło go zabić

W piątek 27 marca przeprowadzono sekcję zwłok zwierzęcia. Jak podały lokalne media, sejwal zginął najprawdopodobniej w wyniku zderzenia z łodzią. Mają o tym świadczyć wyraźne otarcia i stłuczenia wzdłuż jednego z boków płetwala. Jego próbki tkanki zostały przekazane do laboratorium w celu przeprowadzenia dalszych badań, zanim sporządzony zostanie pełny raport dotyczący przyczyny śmierci.

Według amerykańskiej rządowej agencji National Marine Fisheries Service (NOAA Fisheries), sejwale są w Stanach Zjednoczonych uznane za gatunek zagrożony wyginięciem. Jednymi z głównych zagrożeń dla tego gatunku są zderzenia ze statkami oraz zaplątanie się ssaków w sieci rybackie.

Sejwal na plaży w Nowym Jorku
Sejwal na plaży w Nowym Jorku
Źródło: Reuters

Źródło: Reuters, PIX11

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
Tagi:
Nowy Jorkzwierzęta
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom