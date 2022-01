Labrador odpłynął pół kilometra od brzegu. Z pomocą ruszyli ratownicy

W poniedziałek w hrabstwie Los Angeles doszło do niecodziennej akcji ratunkowej. Brązowy labrador odpłynął od brzegu plaży Nicolas State Beach na ponad pół kilometra. Wycieńczone zwierzę nie było w stanie samo wrócić do brzegu. Pomogli mu ratownicy. Przy pomocy skutera wodnego i przymocowanej do niego platformy przetransportowali czworonoga z powrotem na plażę.