Świat Dziura w drodze połknęła furgonetkę Matylda Dziechcińska |

Furgonetka wpadła do dziury w drodze Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

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Do zdarzenia doszło w środę rano w pobliżu jednego ze skrzyżowań na terenie dzielnicy Los Feliz w Los Angeles.

- Patrzyliśmy, jak pojazd się zapada. Woda sięgała już błotnika. Widzieliśmy, jak auto zanurza się, a kamienie wypływają na powierzchnię. To było niewiarygodne - powiedziała Gayle, mieszkanka okolicy. Kobieta dodała też, że oznaki awarii nawierzchni były widoczne jeszcze przed powstaniem zapadliska - na jezdni zbierała się woda.

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Uciekał co sił w nogach

Technik operatora sieci kablowej, który w momencie zdarzenia pracował na tyłach furgonetki, oddalił się od niebezpiecznego miejsca. - Biegł co sił w nogach przez ulicę (...). Było mi go bardzo szkoda - powiedziała Gayle, mieszkanka okolicy. Firma, w której jest zatrudniony, potwierdziła, że mężczyzna nie odniósł żadnych obrażeń.

Furgonetka wpadła do dziury Źródło zdjęcia: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Pękła rura

Jak informuje Departament Wody i Energii Elektrycznej Los Angeles (LADWP), zapadlisko powstało na skutek wcześniejszego pęknięcia rury wodociągowej. Awaria spowodowała zakłócenia w dostawach wody w 31 domach.

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W środę na miejscu zapadliska pracowały służby, które zajmowały się usunięciem skutków awarii, wydobyciem furgonetki z zapadliska i naprawą uszkodzonej nawierzchni. Zdarzenie zaniepokoiło mieszkańców i skierowało ich uwagę na stan infrastruktury wodociągowej. Niektórzy obawiają się, że takie incydenty mogą się w przyszłości powtarzać.

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