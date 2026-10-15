Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Dziura w drodze połknęła furgonetkę

|
Furgonetka zapadła się w ulicy
Furgonetka wpadła do dziury w drodze
Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
W jednej z dzielnic Los Angeles zapadł się fragment jezdni. Znajdująca się w pobliżu furgonetka operatora sieci kablowej częściowo wpadła do dziury w ziemi, z której wydobywała się woda.

Do zdarzenia doszło w środę rano w pobliżu jednego ze skrzyżowań na terenie dzielnicy Los Feliz w Los Angeles.

- Patrzyliśmy, jak pojazd się zapada. Woda sięgała już błotnika. Widzieliśmy, jak auto zanurza się, a kamienie wypływają na powierzchnię. To było niewiarygodne - powiedziała Gayle, mieszkanka okolicy. Kobieta dodała też, że oznaki awarii nawierzchni były widoczne jeszcze przed powstaniem zapadliska - na jezdni zbierała się woda.

>>> CZYTAJ TEŻ: Sao Paulo. Ulewa zalała tunel. "To była kwestia sekund"

Uciekał co sił w nogach

Technik operatora sieci kablowej, który w momencie zdarzenia pracował na tyłach furgonetki, oddalił się od niebezpiecznego miejsca. - Biegł co sił w nogach przez ulicę (...). Było mi go bardzo szkoda - powiedziała Gayle, mieszkanka okolicy. Firma, w której jest zatrudniony, potwierdziła, że mężczyzna nie odniósł żadnych obrażeń.

Furgonetka wpadła do dziury
Furgonetka wpadła do dziury
Źródło zdjęcia: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Pękła rura

Jak informuje Departament Wody i Energii Elektrycznej Los Angeles (LADWP), zapadlisko powstało na skutek wcześniejszego pęknięcia rury wodociągowej. Awaria spowodowała zakłócenia w dostawach wody w 31 domach.

>>> CZYTAJ TEŻ: Bomba cyklonowa nad Atlantykiem. Co to za zjawisko i komu zagraża

W środę na miejscu zapadliska pracowały służby, które zajmowały się usunięciem skutków awarii, wydobyciem furgonetki z zapadliska i naprawą uszkodzonej nawierzchni. Zdarzenie zaniepokoiło mieszkańców i skierowało ich uwagę na stan infrastruktury wodociągowej. Niektórzy obawiają się, że takie incydenty mogą się w przyszłości powtarzać.

Źródło: CNN, ABC7. CBS
Udostępnij:
Tagi:
USAAwaria wodociągowa
Czytaj także:
Załamanie pogody w Stambule
Najwięcej deszczu od 40 lat. Trzy ofiary śmiertelne
Świat
Curry
Spróbowała curry, zaczął drętwieć jej język. Była w nim trutka na ślimaki
Świat
Noc, mgła, jesień, zamglenie
Widzialność spadnie na łeb na szyję
Prognoza
Mont Blanc
Wierzchołek Mont Blanc w ciągu roku stracił ponad metr wysokości
Świat
Jeleń
TPN apeluje, by nie zbliżać się do tych zwierząt
Polska
Brazylia
Deszcz zalał tunel. "To była kwestia sekund"
Świat
Pozostałości statku, który znaleziono u wybrzeży Turcji
Wrak tak stary, że nic z niego nie zostało. To rekordzista
Ciekawostki
Grzyby shimeji (Hypsizygus marmoreus)
Zbadali grzybowe peptydy. Mogą pomóc nam w ograniczeniu solenia
Nauka
Skutki ulew na Rodos
Na Rodos ulice zamieniły się w rzeki. Nie żyje mężczyzna
Świat
Głowomłot tropikalny (Sphyrna lewini)
Młode głowomłoty upodobały sobie popularne australijskie plaże
Ciekawostki
Misja Sawa
"Warszawska syrenka" zbada kosmiczną pogodę
Nauka
burza ulewa piorun AdobeStock_2068091756
Gdzie jest burza? Tu wciąż grzmi
Prognoza
Pochmurna jesień
Chłodno, mglisto, pochmurno. Kto może liczyć na to, że się rozpogodzi?
Prognoza
Zegar przed obserwatorium w Greenwich w Londynie. Obserwatorium w Greenwich wyznacza uniwersalny czas koordynowany
27 razy "przyspieszyła" czas na Ziemi. Teraz chcą ją zlikwidować
Nauka
Niebo nad Suwałkami
Taki był dzisiejszy świt. Niebo jak spod pędzli mistrzów malarstwa na waszych zdjęciach
Polska
Dianjunus rex - nowo odkryty ogromny gatunek grzyba
Grzyb gigant. Odkryto nowy gatunek
Ciekawostki
Skutki huraganu Isaias w mieście Milton na Florydzie
Wzrosła liczba ofiar huraganu. Gubernator chwali mieszkańców
Świat
Załamanie pogody w Santiago, Chile
Czerwony alarm w stolicy. Chodniki białe od gradu
Świat
Ciepły październikowy dzień w Sewilli
30 stopni w środku jesieni. Anomalia w Hiszpanii
Świat
Silny wiatr
Ostrzeżenia IMGW. Tutaj zagrozi nam silny wiatr
Prognoza
Opady w Grecji, prognoza na północ czasu lokalnego
Ulewy nadciągnęły nad Grecję. Ryzyko powodzi
Świat
Labrador retriever
Dlaczego duże psy żyją krócej niż małe?
Nauka
Niedźwiedzie podchodzą coraz bliżej syberyjskich miejscowości
Seria ataków niedźwiedzi. "Od prawie dwóch miesięcy żyjemy w strachu"
Świat
Przymrozki, mróz, szron
Przymrozki, marznące mgły i burze. To nie jest przyjemna prognoza pogody
Prognoza
Porywy wiatru w okolicach Islandii w środę ok. godz. 15 czasu lokalnego
Huraganowy wiatr. Nad Atlantykiem rozwija się bomba cyklonowa
Świat
Łazik Perseverance na Marsie
To może być najcenniejsza próbka z Marsa. Nie mogą jej ściągnąć na Ziemię
Ciekawostki
Sezon zimowy w Chile trwa w tym roku dłużej
Śnieg leży dłużej niż zwykle. "To rzadka sytuacja"
Świat
Zagubiony pies poszedł do biura szeryfa
Pies się zgubił. Sam zgłosił się na policję
Świat
Złota polska jesień z przymrozkiem
Ujemne temperatury w części Polski. Gdzie było najzimniej?
Prognoza
Huragan Simon doprowadził do poważnych zalań w Meksyku
Uderzyły w nich huragan i silna burza. Nie żyje pięć osób
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom