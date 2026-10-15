Dziura w drodze połknęła furgonetkę
Do zdarzenia doszło w środę rano w pobliżu jednego ze skrzyżowań na terenie dzielnicy Los Feliz w Los Angeles.
- Patrzyliśmy, jak pojazd się zapada. Woda sięgała już błotnika. Widzieliśmy, jak auto zanurza się, a kamienie wypływają na powierzchnię. To było niewiarygodne - powiedziała Gayle, mieszkanka okolicy. Kobieta dodała też, że oznaki awarii nawierzchni były widoczne jeszcze przed powstaniem zapadliska - na jezdni zbierała się woda.
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Uciekał co sił w nogach
Technik operatora sieci kablowej, który w momencie zdarzenia pracował na tyłach furgonetki, oddalił się od niebezpiecznego miejsca. - Biegł co sił w nogach przez ulicę (...). Było mi go bardzo szkoda - powiedziała Gayle, mieszkanka okolicy. Firma, w której jest zatrudniony, potwierdziła, że mężczyzna nie odniósł żadnych obrażeń.
Pękła rura
Jak informuje Departament Wody i Energii Elektrycznej Los Angeles (LADWP), zapadlisko powstało na skutek wcześniejszego pęknięcia rury wodociągowej. Awaria spowodowała zakłócenia w dostawach wody w 31 domach.
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W środę na miejscu zapadliska pracowały służby, które zajmowały się usunięciem skutków awarii, wydobyciem furgonetki z zapadliska i naprawą uszkodzonej nawierzchni. Zdarzenie zaniepokoiło mieszkańców i skierowało ich uwagę na stan infrastruktury wodociągowej. Niektórzy obawiają się, że takie incydenty mogą się w przyszłości powtarzać.