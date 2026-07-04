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Łódź wywróciła się podczas nawałnicy. Trzy osoby nie żyją

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Lodz
W czasie nawałnicy wywróciła się łódź. Są ofiary śmiertelne
Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Przez część amerykańskiego stanu Wisconsin w piątek przeszła nawałnica. Trzy osoby zginęły po tym, jak na jeziorze wywróciła się łódź. Gwałtowna pogoda doprowadziła także do zniszczeń, władze ogłosiły stan wyjątkowy.

Do najtragiczniejszego zdarzenia doszło na jeziorze Geneva Lake. Podczas nawałnicy wywróciła się łódź. Trzy osoby zginęły, a siedem innych uratowano.

Skutki nawałnicy

Jak przekazał w piątek Tod Hausner, zastępca szeryfa hrabstwa Walworth, gdzie pogoda była bardzo gwałtowna, burza powaliła drzewa, zerwała linie energetyczne i uszkodziła budynki. Burmistrz miasta Lake Geneva, Todd Krause, ogłosił stan wyjątkowy. Oznajmił, że w mieście jedna osoba doznała lekkich obrażeń po uderzeniu przez spadające drzewo. Jak dodał, wystąpiły też przerwy w dostawie prądu.

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Hausner mówił też, że służby hrabstwa odebrały liczne zgłoszenia dotyczące szkód oraz osób uwięzionych w budynkach i potrzebujących pomocy. Jego zdaniem funkcjonariusze zareagowali natychmiast, lecz podjęcie przez nich akcji ratunkowych opóźniło się z powodu zerwanych linii energetycznych i drzew blokujących ulice.

To miejsce popularne wśród turystów

Agencja informacyjna Associated Press podkreśla, że jezioro Geneva Lake, położone w południowym Wisconsin, przyciąga turystów z okolic Chicago i innych regionów. Populacja hrabstwa Walworth, gdzie znajduje się jezioro, niemal podwaja się okresach świątecznych.

Burze, które w piątkowe popołudnie i wieczór przeszły przez Środkowy Zachód USA, skłoniły władze wielu miast do odwołania świątecznych festynów i przełożenia pokazów sztucznych ogni.

Narodowa Służba Pogodowa (NWS) wydała ostrzeżenie przed silnymi burzami dla tego rejonu. Zgodnie z prognozami opady mają wystąpić w sobotnie Święto Niepodległości, a ryzyko burz utrzyma się przez cały weekend.

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Źródło: PAP, AP
Tagi:
USAburze
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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