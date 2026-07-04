Świat Łódź wywróciła się podczas nawałnicy. Trzy osoby nie żyją Damian Dziugieł |

W czasie nawałnicy wywróciła się łódź. Są ofiary śmiertelne Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

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Do najtragiczniejszego zdarzenia doszło na jeziorze Geneva Lake. Podczas nawałnicy wywróciła się łódź. Trzy osoby zginęły, a siedem innych uratowano.

Skutki nawałnicy

Jak przekazał w piątek Tod Hausner, zastępca szeryfa hrabstwa Walworth, gdzie pogoda była bardzo gwałtowna, burza powaliła drzewa, zerwała linie energetyczne i uszkodziła budynki. Burmistrz miasta Lake Geneva, Todd Krause, ogłosił stan wyjątkowy. Oznajmił, że w mieście jedna osoba doznała lekkich obrażeń po uderzeniu przez spadające drzewo. Jak dodał, wystąpiły też przerwy w dostawie prądu.

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Hausner mówił też, że służby hrabstwa odebrały liczne zgłoszenia dotyczące szkód oraz osób uwięzionych w budynkach i potrzebujących pomocy. Jego zdaniem funkcjonariusze zareagowali natychmiast, lecz podjęcie przez nich akcji ratunkowych opóźniło się z powodu zerwanych linii energetycznych i drzew blokujących ulice.

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To miejsce popularne wśród turystów

Agencja informacyjna Associated Press podkreśla, że jezioro Geneva Lake, położone w południowym Wisconsin, przyciąga turystów z okolic Chicago i innych regionów. Populacja hrabstwa Walworth, gdzie znajduje się jezioro, niemal podwaja się okresach świątecznych.

Burze, które w piątkowe popołudnie i wieczór przeszły przez Środkowy Zachód USA, skłoniły władze wielu miast do odwołania świątecznych festynów i przełożenia pokazów sztucznych ogni.

Narodowa Służba Pogodowa (NWS) wydała ostrzeżenie przed silnymi burzami dla tego rejonu. Zgodnie z prognozami opady mają wystąpić w sobotnie Święto Niepodległości, a ryzyko burz utrzyma się przez cały weekend.