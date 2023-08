Muszka owocowa doprowadziła do kwarantanny w części hrabstwa Los Angeles

czytaj dalej

Tajfun Doksuri, który w zeszłym tygodniu uderzył w Chiny, przyczynił się do śmierci co najmniej 20 osób. Ponad 52 tysiące mieszkańców miasta zostało ewakuowanych. Miejscami kilkudniowa suma opadów była niemal dwa razy większa, niż wskazywałaby na to średnia roczna.