Świat Kot utknął w kanale burzowym. "To najbardziej kocie zdjęcie wszech czasów" Krzysztof Posytek |

Kot utknął w kanale burzowym Źródło wideo: Richmond Animal Care & Control/2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: Richmond Animal Care & Control

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do zdarzenia doszło w środę w mieście Richmond w Wirginii. Pracownicy miejskiego schroniska dla zwierząt Richmond Animal Care & Control zauważyli kota, który utknął w kanalizacji burzowej. W odpływie widać było jego pyszczek.

>>> CZYTAJ TEŻ: Niedźwiedzie podchodziły pod domy. Wolontariusze stworzyli im "stołówkę"

Trudna akcja ratunkowa

Nie mogąc samodzielnie uwolnić zwierzęcia, pracownicy schroniska wezwali na pomoc straż pożarną. Akcja ratunkowa okazała się trudniejsza, niż mogłoby się wydawać - w poście w mediach społecznościowych schronisko opisało, że wymagała ona między innymi kucia, cięcia za pomocą piły łańcuchowej oraz rozbijania betonu.

Po pewnym czasie jednemu ze strażaków udało się sięgnąć do wnętrza kanału burzowego i wyciągnąć kota. Okazało się, że to samiczka. Na szczęście była cała i zdrowa. Nadano jej imię RFD Bearwy - pierwszy człon to skrót od Richmond Fire Department (pol. straż pożarna w Richmond).

Schronisko dołączyło do postu w mediach społecznościowych zdjęcia z akcji. Na jednym z nich widać głowę kota wystającą z kanału burzowego. "To najbardziej kocie zdjęcie wszech czasów" - napisał jeden z komentujących.

Kot utknął w kanale burzowym Źródło zdjęcia: Richmond Animal Care & Control

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Żyrafa próbuje dać "całusa" wiewiórce