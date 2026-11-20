Kot utknął w kanale burzowym. "To najbardziej kocie zdjęcie wszech czasów"
Do zdarzenia doszło w środę w mieście Richmond w Wirginii. Pracownicy miejskiego schroniska dla zwierząt Richmond Animal Care & Control zauważyli kota, który utknął w kanalizacji burzowej. W odpływie widać było jego pyszczek.
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Trudna akcja ratunkowa
Nie mogąc samodzielnie uwolnić zwierzęcia, pracownicy schroniska wezwali na pomoc straż pożarną. Akcja ratunkowa okazała się trudniejsza, niż mogłoby się wydawać - w poście w mediach społecznościowych schronisko opisało, że wymagała ona między innymi kucia, cięcia za pomocą piły łańcuchowej oraz rozbijania betonu.
Po pewnym czasie jednemu ze strażaków udało się sięgnąć do wnętrza kanału burzowego i wyciągnąć kota. Okazało się, że to samiczka. Na szczęście była cała i zdrowa. Nadano jej imię RFD Bearwy - pierwszy człon to skrót od Richmond Fire Department (pol. straż pożarna w Richmond).
Schronisko dołączyło do postu w mediach społecznościowych zdjęcia z akcji. Na jednym z nich widać głowę kota wystającą z kanału burzowego. "To najbardziej kocie zdjęcie wszech czasów" - napisał jeden z komentujących.