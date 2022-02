Lawina porwała narciarza. Spadł z ponad 15-metrowego urwiska

Lawina porwała narciarza

Szacuje się, że w lawinie narciarz pokonał 60-90 metrów w dół i spadł z ponad 15-metrowego urwiska. Jego matka znalazła go zasypanego w śniegu.

- Około 10 minut zajęło matce dostanie się do syna, był zakopany mniej więcej do pasa w śniegu. Wykopała go i zajęła się jego obrażeniami, bo jest fizjoterapeutką - opisała DeBattiste.