Świat

Potężny karambol na autostradzie. Kilkanaście osób rannych

Karambol na ponad 70 pojazdów na autostradzie w Kolorado
Źródło: Eagle Vail Towing/2026 Cable News Network All Rights Reserved
Na autostradzie w amerykańskim stanie Kolorado doszło do potężnego karambolu, w którym brało udział ponad 70 aut. Do zdarzenia przyczyniły się trudne zimowe warunki. Lokalna społeczność zaoferowała poszkodowanym pomoc.

Do karambolu doszło we wtorek przed godziną 15 miejscowego czasu na odcinku autostrady międzystanowej numer 70, przebiegającym przez hrabstwo Clear Creek. W momencie zdarzenia na drodze panowały trudne warunki pogodowe - mocno sypał śnieg i wiał silny wiatr przekraczający prędkość 50 kilometrów na godzinę, który powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

- Zaczęło sypać i wiało jak podczas szkwału. Potem opady śniegu były coraz gęstsze i nagle wpadliśmy na lód. Samochody rozjechały się po całej drodze - relacjonował Tom Brock, którego auto zostało uszkodzone. Ani on, ani jego żona, z którą podróżował, nie odnieśli obrażeń.

Kierowcy, których zaskoczyły zimowe warunki, mieli problem z wyhamowaniem na śliskiej drodze. - Wyjeżdżając z tunelu, zorientowaliśmy się, że jest ślisko. Wiedzieliśmy, że zaraz wjedziemy w samochód przed nami - powiedział inny uczestnik karambolu.

Potężny karambol na autostradzie, wielu rannych

Według szacunków służb, które pojawiły się na miejscu, w karambolu uczestniczyło ponad 70 samochodów. Niektóre były uszkodzone, inne wypadły na pobocze tuż przy wjeździe na autostradę. Nie odnotowano ofiar śmiertelnych, ale 19 osób odniosło obrażenia. Patrol stanowy w Kolorado poinformował, że ośmioro rannych przewieziono do szpitala.

Wydział transportu w stanie Kolorado wyłączył z ruchu część pasów autostrady w pobliżu miejsca zdarzenia, aby ułatwić działania ratunkowe i prace porządkowe. Pięć godzin później ruch przywrócono.

Źródło: Eagle Vail Towing/2026 Cable News Network All Rights Reserved

Pomoc lokalnej społeczności

Kierowcy uczestniczący w zdarzeniu mogli liczyć na pomoc nie tylko służb, ale również mieszkańców pobliskiego miasteczka Georgetown. Właściciele lokali gastronomicznych zaproponowali poszkodowanym darmowe posiłki, a władze miejscowości - schronienie w domu kultury.

- Pomyśleliśmy o ludziach, którzy utknęli na autostradzie - powiedział Ron Grady, właściciel lokalnej restauracji. Choć we wtorek była ona zamknięta, mężczyzna zwołał swoich pracowników i otworzył lokal, by zaoferować poszkodowanym ciepły posiłek. - Jeśli ludzie potrzebują pomocy, to chcemy im pomóc - dodał Grady.

Przerwane wały przeciwpowodziowe. Ewakuują mieszkańców
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Przerwane wały przeciwpowodziowe. Ewakuują mieszkańców

Źródło: CBS News

Źródło zdjęcia głównego: Eagle Vail Towing/2026 Cable News Network All Rights Reserved

Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
